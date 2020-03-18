矽谷巨頭出招 臉書谷歌擬用定位資訊抗武漢肺炎

（中央社舊金山18日綜合外電報導）臉書與谷歌正與華府商討借助科技加強防疫。這項計畫可能涉及蒐集美國民眾智慧型手機中的定位資訊，在匿名的情況下繪製武漢肺炎擴散圖，並預測緊急的醫療需求。

谷歌（Google）發言人劉強尼（Johnny Luu，音譯）在給華盛頓郵報（Washington Post）的聲明中證實，他們正在研究有助對抗武漢肺炎疫情的匿名定位資訊整合技術。

在歷經數件醜聞後，個人資料的使用在美國是一項高度敏感的議題。2011年，美國國家安全局（National Security Agency）被發現在未獲允許的情況下蒐集電話紀錄。

但大約有50名科學家在上週聯名發表公開信，呼籲矽谷科技巨頭們運用它們的專業採取行動對抗疫情。

公開信還要求社交網路播放衛教影片、優步（Uber）發送消毒產品給駕駛、亞馬遜（Amazon）對口罩、酒精消毒劑祭出限購。

至於蘋果（Apple）和谷歌被賦予的期待是，將追蹤工具整合到所使用的作業系統中，讓用戶可以匿名啟動程式，以了解自己是否到訪確診者去過的地方。

公開信還說：「長期來看，這樣的系統在未來能更好地抑制傳染病，追蹤民眾的接觸史在中國與韓國都起了很好的作用，在大規模疫情的應對上，這種方法到哪裡都有用。」（譯者：陳家倫/核稿：林治平）1090318