職業高球首例 南非好手朗吉確診武漢肺炎

（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）美國男子職業高爾夫巡迴賽今天發布聲明說，南非選手朗吉（Victor Lange）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病毒採檢呈陽性反應，為職業高爾夫選手首例。

法新社報導，世界排名1215名的朗吉，是在墨西哥打完拉丁美洲巡迴賽（PGA Tour Latinoamerica）比賽後，回祖國南非確診感染2019冠狀病毒疾病。

美巡賽發表聲明說，朗吉沒有出現症狀，在約翰尼斯堡（Johannesburg）隔離一段時間後，預計可以完全康復。

美巡賽的聲明說：「我們很感謝維克特（朗吉名）立即通報他確診的消息，不僅讓美巡賽可以提醒他本季唯一一場拉美巡迴賽所接觸過的人員，也讓我們有機會提醒球迷，嚴守當前的建議與命令來保護彼此。」

高壇因為武漢肺炎疫情陷入混亂，2020年的頭兩場大賽美國名人賽（U.S. Masters）與PGA錦標賽（PGA Championship）都宣告延期。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1090319