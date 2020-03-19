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首頁 / 國際

義大利疫情死亡近3000 軍隊助抬棺送火化

最新更新：2020/03/19 19:03

（中央社記者黃雅詩羅馬19日專電）義大利疫情死亡近3000人，部分地區甚至無力處置屍體。18日夜一整排軍車前往北義疫情最嚴重的貝加莫市（Bergamo）大街，協助載運60幾具屍體到鄰近的城市火化安葬。

距米蘭約1小時車程的貝加莫截至19日凌晨累計已有553人死於武漢肺炎病，近24小時內新增93例死亡。

貝加莫市長戈里（ Giorgio Gori）認為死亡數字仍被低估，許多市民過世前有高燒、呼吸困難等疑似症狀，但未及檢驗就已死亡，目前醫療人力不足，也無法追溯確認這些人的死因。

義大利報紙晚郵報（Corriere della Sera）報導，貝加莫的火葬場24小時不停運轉，仍無法應付所需，因此18日夜裡，義大利軍方派遣多台軍車協助搬運屍體，載著棺材到鄰近城市摩狄納（Modena）、帕瑪（Parma）等地的火葬場處置。

戈里表示，他已逐一致信感謝伸援的鄰近城市，這些屍體火化後會把骨灰運回貝加莫，讓逝者在他們的家鄉長眠。

戈里表示，貝加莫火葬場一天可以火化25具屍體，目前每日因為疫情亡故的人數已遠超過這個數字，就連市內很多葬儀社也不堪負荷，有些葬儀社因為大量員工染疫關門，市政府必須介入協助調度搬運屍體。（編輯：韋樞）1090319

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