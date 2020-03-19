將軍之死 土耳其武漢肺炎疫情通報恐未盡翔實

（中央社記者何宏儒安卡拉19日專電）土耳其「發言人報」和歐洲新聞台報導，16日去世的土耳其地面部隊前指揮官亞曼，死因為武漢肺炎。這項說法已獲收治亞曼的醫院證實，意味疫情通報恐不夠確實。

土耳其衛生部指出，截至18日深夜，境內通報191起俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，17、18日各有一起死亡病例，分別是89歲和61歲男性。

反對派報紙「發言人報」（Sozcu）今天率先報導，16日去世的土耳其地面部隊（Turkish Land Forces）前指揮官亞曼（Aytac Yalman）死於武漢肺炎，享年80歲。他的妻子和一名姐妹已進行隔離。報導指出，亞曼沒有舉辦喪禮就下葬。

歐洲新聞台（Euronews）土耳其語頻道稍後在「亞曼死因是武漢肺炎嗎」報導中指出，經過查證後確認，他因武漢肺炎而病逝伊斯坦堡居爾哈內軍事醫學學院（Gulhane Military Medical Academy）附設醫院。

報導指出，亞曼突然死亡、未依軍禮治喪而低調下葬，都支持死因為武漢肺炎的說法。但家屬表示亞曼死於肺炎。

亞曼死於武漢肺炎的說法得到居爾哈內軍事醫學學院附設醫院證實。

親政府的「自由日報」（Hurriyet Daily News）網站今天下午引述醫院的主任醫師聲明指出：「據了解，艾塔奇‧亞曼因為2019冠狀病毒疾病而去世。」

若上述說法獲衛生部確認，則土耳其境內武漢肺炎死亡數至少已達3例。

自從11日通報武漢肺炎確診首例以來，土耳其境內的確診病例都轉送位在安卡拉的專屬隔離醫院布拉克醫院（Zekai Tahir Burak Hospital）。現在證實亞曼因武漢肺炎而死於伊斯坦堡的醫院中，防疫是否出現漏洞，也令人憂心。（編輯：高照芬）1090319