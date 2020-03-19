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中國贈送抗疫物資 馬來西亞外長：簡直太神奇了

最新更新：2020/03/19 22:46

（中央社記者郭朝河吉隆坡19日專電）為了協助馬來西亞對抗武漢肺炎疫情，中國今天向馬來西亞運送抗疫物資，馬來西亞外交部長希山慕丁不僅代表政府感謝中國，並稱中國此時舉動「簡直太神奇」！

「星洲網」報導，馬來西亞今天收至中國大批的抗疫物資，希山慕丁（Hishammuddin Hussein）透露不僅讓全體內閣成員感動，在目前關鍵時刻收到這些物資更是貼切。

他形容中國能在短時間內為馬來西亞送上抗疫物資「簡直太神奇」，並認為這對恢復馬中友好關係是百利而無一害的舉動。

他也代表馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）表達感動，尤其目前是馬來西亞人民艱難抗疫時候，中國及時送來的抗疫物資，正好回應之前中國傳有武漢疫情時，馬來西亞人民也義不容辭的援助中國。

希山慕丁今天也致電中國駐馬來西亞大使白天，對於對中國的善舉致以萬分謝意；白天也回覆希山慕丁是促成首批物資順利抵達馬來西亞的功臣，並表示馬來西亞人在中國人心中佔據非常重要特別的位置，加上是希山慕丁親自提出要求，更是重中之重，因此才會格外重視這份援助。

馬來西亞衛生部長阿漢峇峇（Adham Baba）宣布，今天共新增110起武漢肺炎確診案例，目前累計確診病例已達900例。（編輯：高照芬）1090319

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