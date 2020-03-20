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所有入境泰國旅客須出示健康證明 22日起生效
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所有入境泰國旅客須出示健康證明 22日起生效

最新更新：2020/03/20 01:44

（中央社記者呂欣憓曼谷20日專電）泰國民航局昨天深夜發出公告指出，所有搭乘入境泰國班機的外國旅客必須出示3天內開立的健康證明和10萬美元醫療保單才能登機，新措施將從22日凌晨起生效。

民航局公告指出，不管從哪一個國家來的所有外籍旅客，登機前必須出示3天內開立、證明沒有感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的健康證明以及10萬美元的健康保單，如果沒有醫療證明和保單，航空公司可以拒絕發給登機證，也可以拒絕旅客登機。

旅客入境泰國之後必須通過檢測，如果有發燒或咳嗽等症狀，會立刻被送往醫院治療，如果沒有症狀，則需要透過泰國政府開發的手機應用程式填寫T8表格，提供入境泰國後正確的地址和聯絡方式。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）昨天下午表示，泰國要防堵境外來的感染，這就是為什麼要旅客出示醫療證明；泰國副總理兼公衛部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，泰國執行嚴格的措施，旅客赴泰就會變得很困難。

由於醫療證明在很多國家都很難取得，除了費用昂貴，也因為檢驗試劑組不夠用，曼谷郵報（Bangkok Post）形容這等同於變相的旅遊禁令。

泰國民航局8日曾發布公告要求來自中國（含香港和澳門）、伊朗、義大利和南韓等4個國家的旅客登機前必須出示健康證明和10萬美元保單，18日公告新增11個國家也適用這個措施，包括英國、丹麥、法國、德國、日本部分地區、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典、瑞士和美國，措施將從21日起上路。

而民航局昨天半夜緊急再發新公告，指出這個措施適用所有入境泰國班機的外國旅客，22日凌晨起生效。

而泰國人要入境則需要醫生開立適合飛行的證明，以及泰國大使館或是領事館發出的證明。

截至昨天為止，泰國累積病例272起，1人死亡，42人康復出院，229人住院治療。（編輯：徐崇哲）1090320

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