金融海嘯後首次 韓美簽訂600億美元貨幣互換協議

（中央社首爾20日綜合外電報導）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情衝擊金融市場，韓國央行除日前宣布降息2碼，19日與美國聯準會（Fed）簽訂貨幣互換協議（FX Swap），規模高達600億美元。

韓聯社報導，這次是韓美史上第二次簽訂貨幣互換協議，考量到當前市場狀況及雙邊交易規模，這次協議規模達600億美元，較2008年全球金融海嘯時簽訂的300億美元增加兩倍，期限最短為6個月（至9月19日止）。

韓國央行19日發布新聞稿說明，「透過這次協議籌措的美元預計立即供給國內，希望緩解近期美元供需不均造成的匯率驟升狀況，安定國內外匯市場」，並表示希望能透過與各國簽訂貨幣互換協議，緩解近期全球美元資金市場遲滯的問題。

LG經濟研究院研究員趙英戊（譯音）分析，簽訂貨幣互換協議相當於準備了第二個外匯儲備，簽訂協議的行動本身也有安定金融、外匯市場不安心理的作用。

韓國截至19日生效的貨幣互換協議規模共達1932億美元，包括加拿大（未定限額）、美國（600億美元）、瑞士（約106億美元）、中國（約560億美元）、澳洲（約81億美元）、馬來西亞（約47億美元）、印尼（約100億美元）、阿拉伯聯合大公國（UAE）（約54億美元），透過多邊清邁協議（CMIM）可取得的多邊貨幣互換協議規模則達384億美元。

報導指出，美國聯準會在官網上宣布，已與韓國、澳洲、巴西、墨西哥、新加坡、瑞典、丹麥、挪威、紐西蘭等9國央行簽訂貨幣互換協議，期限最短6個月。

韓美首次簽訂貨幣互換協議是在2008年全球金融危機時，韓國央行以韓元向聯準會換取美元，緩解外匯資金流動性不足問題及匯率大幅波動影響。聯準會當時與韓國等14國簽訂貨幣互換協議，大部分契約在2010年終止，與加拿大、英國、日本、瑞士及歐洲央行（ECB）的協議則維持至今。（譯者：廖禹揚/核稿：王永志）1090320