英女王移居溫莎堡 呼籲全英上下齊心度難關

由於英國武漢肺炎疫情延燒，93歲英國女王伊麗莎白二世（左）和丈夫菲立普親王比原訂計畫提早一週前往溫莎城堡。（圖取自facebook.com/TheBritishMonarchy）

（中央社記者戴雅真倫敦19日專電）由於英國武漢肺炎疫情延燒，93歲英國女王伊麗莎白二世提早一週搬到溫莎城堡，她今天對全國發布訊息，呼籲全英國上下齊心，共同度過這場難關。

英國的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡人數已經來到144人，確診病例3269人。

英國政府公布的抗疫措施，建議70歲以上長者待在家中，減少非必要社交接觸，93歲高齡的女王延後部分活動，並和丈夫菲立普親王比原訂計畫提早一週前往溫莎城堡。

白金漢宮發布女王聲明。女王表示，她和菲立普親王今天抵達溫莎，他們理解全英國和全世界有許多人和家庭正陷入一段令人憂心且充滿不確定性的時期。為了大眾的福祉，尤其是為了保護最脆弱的一群人，大家都被建議要改變日常習慣與作息。

女王特別感謝科學家、醫護人員與大眾服務人員的奉獻，但她也指出，每個人在未來的幾個星期、幾個月裡都扮演重要角色，「我們國家的歷史，是由人民與社群團結齊心而創造。」

女王也表示，大家將需要找到新方法來和彼此保持聯繫，確保摯愛的人安全無虞。她確信大家能戰勝這場挑戰，她的家人和她都準備好要參與。

英國廣播公司（BBC）報導，女王預料將在溫莎度過復活節假期，98歲的菲立普親王則是從山均漢姆堡（Sandringham）搭乘直升機抵達溫莎。

英國首相強生（Boris Johnson）今天傍晚在例行疫情記者會上也對全國信心喊話，表示英國將能在12週內扭轉這場危機。

不過強生也不敢把話說太滿。他說：「我不能說疫情在6月底就會往下走，這很有可能，但我無法保證。我們不知道這場疫情會持續多久，我能說的是它會有盡頭。」

他表示，疫苗試驗預料將在一個月內展開，並再次呼籲倫敦人保持社交距離。

為了減緩疫情傳播速度。倫敦地下鐵今天有40個地鐵站關閉。強生否認將會全面關閉倫敦的大眾運輸系統，但他表示，倫敦有些民眾不遵守政府建議，如果有必要，將會強制民眾保持社交距離。

他表示：「我知道這有多困難，但如果我們一起遵守，將能拯救許多、許多生命。」

英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）則表示，從民眾開始保持社交距離，到確診病例數出現下降趨勢，中間將有時間差。（編輯：王永志）1090320