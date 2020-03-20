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投身第一線抗疫不喊苦 醫護：願和阿中部長護台灣
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曾接觸染疫議員 大馬前首相馬哈地接受自主隔離

最新更新：2020/03/20 17:35

（中央社吉隆坡20日綜合外電報導）高齡95歲的馬來西亞前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）因日前近距離接觸一名感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）的國會議員，目前正在接受自主隔離。

馬哈地的發言人昨天表示：「他（馬哈地）正接受自主隔離。」發言人也說，馬哈地17日曾接受冠狀病毒篩檢，但發言人拒絕透露檢測結果。

海峽時報（The Straits Times）報導，馬哈地據報日前與代表馬來西亞砂拉越州（舊稱砂勞越）首府古晉（Kuching）的國會議員俞利文合影。俞利文目前正在砂拉越中央醫院（Sarawak General Hospital）接受隔離檢疫。

俞利文17日在臉書發文，表示自己被驗出冠狀病毒陽性。此前他曾與國會議員黃靈彪有密切接觸。黃靈彪於3月2日確診武漢肺炎。

在馬來西亞媒體TV3的Buletin Utama節目專訪中，馬哈地分享自己居家隔離的經驗。馬哈地說：「我會遵守（自主隔離），要解決這個問題，守規矩相當重要。」

他說：「所以，我現在待在家裡，我不能外出，我不能和人見面，我不能握手或做其他事。不過，感謝上帝，這對我來說並不難。」

馬來西亞目前確診數來到915例，其中有2人喪命。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳昱婷）1090320

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