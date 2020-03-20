武漢肺炎衝擊生活 土耳其學生要求中國支付費用

（中央社記者何宏儒安卡拉20日專電）土耳其媒體報導，有學生致函中國駐土耳其大使館，強調家庭、社交和學習生活受武漢肺炎疫情影響，認為「貴國政府應該負責」，並要求給付房租、心理諮商和教育等費用。

土耳其西北部柯加里省（Kocaeli）當地的自由柯加里報（Ozgur Kocaeli）今天披露，一名土耳其學生18日致函中國駐土耳其大使館，內容指出：「源自於中華人民共和國武漢市的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），爆發疫情且蔓延到我們國家後，國家採取一連串防疫措施。」

去年12月最早出現在中國武漢的2019冠狀病毒疾病，現在已蔓延全球至少163國，確診逾24萬5000例，造成超過1萬人喪生。世界衛生組織（WHO）已宣告武漢肺炎疫情成為全球「大流行」。

根據自由柯加里報網站搭配此一新聞的照片，學生在這封信中表示：「這些措施影響到我的家庭，我必須遠離社交生活長達3週。這段期間學校停課，期間我進行居家隔離但是必須繼續支付房租。這段期間造成我的金錢和精神損失，我認為貴國政府應該負責。」

土耳其於11日通報武漢肺炎確診首例。衛生部於19日深夜公布，境內確診數達359例，累計有4起死亡病例。各級學校自16日起停課兩週、大學停課3週；各省的咖啡廳、電影院、健身房、婚宴廳、酒吧、水煙館、舞廳、夜總會17日起全面歇業，幾乎全國所有社交聚會都遭到禁止；職業賽事也因疫情而暫停。

署名切利克巴什（Cagatay Orkun Celikbas）的學生對中國政府提出要求說：「我請求貴國政府支付這段期間所衍生的房租費、心理諮商費及相關教育等費用。」

土耳其當局也已下令，包括主麻日（星期五）禮拜在內，在清真寺內的集體禮拜暫停舉行。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）18日呼籲民眾，未來3週期間將社交活動降至最低，「除非絕對必要，在威脅消失前，民眾不應離家與他人接觸」。（編輯：陳永昌）1090320