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新加坡首次出現武漢肺炎死亡病例

最新更新：2020/03/21 13:00

（中央社記者黃自強新加坡21日專電）新加坡衛生部今天最新公告指出，新加坡出現兩起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例，其中一人是75歲的新加坡女性公民，另一人是64歲的印尼籍男性。

新加坡昨天新增40起2019冠狀病毒疾病確診病例，其中有30起從境外移入，多數曾造訪英國。新加坡累計達385起確診，2例死亡。

新加坡為降低武漢肺炎感染風險，強化各種新防疫措施，不僅從昨天起到6月30日止，取消超過250人以上的聚會與活動，餐飲場所用餐座位至少要保持1公尺距離。休閒娛樂場所也要採取相關措施，減少消費者接觸機會。

另外，雇主應實施遠距辦公模式，讓員工在家辦公，或錯開員工們的上下班時間，以及間隔1公尺座位距離。所有會議盡量以電話或視訊會議進行。

新加坡從昨晚11時59分起，對所有從海外返回新加坡的公民、永久居民、工作准證持有人與短期訪客，施行14天的「居家通告」（Stay Home Notice）。凡接獲「居家通告」的民眾，14天內不得外出，違反規定者將受處分。

新加坡目前並未打算調升「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級到紅色警戒，也不會封城鎖國。（編輯：馮昭）1090321

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