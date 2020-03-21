國際奧會再感壓力 法國泳協呼籲東奧延期

（中央社巴黎21日綜合外電報導）在美國游泳協會敦促延辦東京奧運後，法國游泳協會和美國田徑協會今天也陸續呼籲東奧能因應武漢肺炎疫情而延期，進一步加劇國際奧林匹克委員會（IOC）的壓力。

法國泳協（French Swimming Federation）今天在執行委員會視訊會議後表示：「2020奧運無法在當前情況下做出適當規劃。」法國泳協呼籲國際奧會「研究延期的可能性」。

法國泳協說，包括法國在內，現在很多國家對人員流動祭出限制措施，「這意味，從運動員備賽的角度來看，無法保證運動賽事的公平性。」

在法國泳協呼籲東京奧運延期前，美國游泳協會（USA Swimming）也曾敦促美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（USOPC）提出延辦東京奧運的要求。

美國游泳協會執行長辛杰（Tim Hinchey）在公開信中表示：「我們呼籲身為奧林匹克運動領導者的USOPC，運用自身影響力為運動員發聲。」

美國田徑協會（USA Track and Field）今天也致信USOPC執行長赫許蘭（Sarah Hirshland），呼籲USOPC向國際奧會提出延辦東京奧運的要求。（譯者：陳家倫/核稿：陳昱婷）1090321