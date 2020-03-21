減少對中國依賴 日本傳將納台灣等國加入CPTPP

日媒報導，在武漢肺炎暴露出過度依賴中國的供應鏈風險後，日本將擴大「跨太平洋夥伴全面進步協定」，試圖納入泰國、台灣、印尼及菲律賓等亞洲國家。（中央社檔案照片）

（中央社東京21日綜合外電報導）日媒報導，在武漢肺炎暴露出過度依賴中國的供應鏈風險後，日本將在擴大「跨太平洋夥伴全面進步協定」上做新嘗試，試圖納入更多亞洲國家，例如泰國、台灣、印尼及菲律賓。

「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）前身為「跨太平洋夥伴協定」（TPP）。美國在2017年退出TPP後，剩餘11個成員國將此協定改組為CPTPP。

日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）報導，泰國是許多日本汽車製造商的重要生產中心，將是日本首個試圖納入的國家。泰國預計最快4月宣布加入CPTPP的意願。

台灣、印尼及菲律賓也被視為新納入CPTPP的可能國家。台灣已表達有興趣加入，預計將依泰國的協商經驗，再做出正式決定。

CPTPP協商將於8月正式開始，現有11個會員國澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡及越南，屆時將在墨西哥舉行部長級會議。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1090321

日媒指CPTPP可望納入台灣 經濟部：持續努力

（中央社記者吳柏緯台北21日電）日經新聞報導，日本有意擴大「跨太平洋夥伴」計畫，包含台灣在內的多個亞洲經濟體可望納入。經濟部官員表示，加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）一直都是台灣的目標，會持續朝此方向努力。

為了參與CPTPP，台灣做了不少努力，包括去年修正海關進口稅則部分稅則，調降涉及日本山藥、清酒等15項農漁產品及加工食品關稅，盼有助談判，創造有利參與區域經濟整合的氛圍。

外交部日前表示，由於CPTPP有進一步擴大的動能，會員國間也已開始推展關稅減免等互惠措施，外交部將把握機會，配合整體氛圍和他國申請加入情況，在CPTPP開放新成員加入時，採取必要作為，預料今年會有具體進展。

根據經濟部公開資訊，CPTPP會員包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡及越南等11個國家。除了仍在進行國內審議的秘魯、智利、馬來西亞和汶萊，其他國家的CPTPP協定已於2018年12月30日生效。（編輯：黃瑞弘）1090321