印度單日98例確診武漢肺炎創新高 南部一省封省

（中央社記者康世人新德里21日專電）印度武漢肺炎疫情再升溫，打破單日最高通報病例紀錄，24小時內新增98起檢驗陽性病例。印度南部的坦米爾那都省宣布關閉省界，成為印度首個封省的省份。

印度衛生與家庭福利部截至傍晚5時統計，印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例達到283例，其中4人死亡，22人痊癒。

News 18報導，在過去24小時中，全印度共通報了98例檢驗陽性的案例，再度打破日前的50例，成為單日通報病例最多的一天。

印度衛生與家庭福利部次長阿加渥（Luv Agarwal）今天表示，印度全國111個實驗室開始運作，強化檢測病毒的能力。

印度日前遭到許多公衛和醫學專家批評允許民眾檢測病毒的標準過於嚴苛，導致許多疑似病例無法接受檢測以確認是否感染武漢肺炎，不利防疫工作。

由於檢測量太少，許多人感染武漢肺炎無法測知，導致這些人仍然到處旅行，讓疫情逐步擴大。

印度鐵路部推文說，13日到16日之間，已知至少有12名曾搭乘火車的民檢測2019冠狀病毒呈現陽性反應，讓民眾搭乘火車更添風險，鐵路部要求所有乘客應延後搭乘火車的行程。

為防疫情擴散，位在印度中部、首都新德以南約1200公里的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）宣布孟買等4個區市封城。

此外，位在印度南部、東隔孟加拉灣與斯里蘭卡相望的坦米爾那都省（Tamil Nadu）昨晚宣布封省，關閉和克勒拉省（Kerala）、卡納塔卡省（Karnataka）和安德拉省（Andhra Pradesh）鄰接的省界，禁止車輛通行至31日，僅允許運載牛奶、汽油、柴油、蔬菜、藥品等基本物資的車輛在經過檢疫和篩檢後通行。

位在印度東南部的奧里薩省（Odisha）今天宣布封鎖科爾達（Khurda）等5個縣及印度教聖城普里（Puri）等8個城鎮為期一週，以控制疫情。

另一方面，新德里累計武漢肺炎確診病例衝高到25例，因此市政府在這兩天宣布關閉餐廳、商店和購物中心後，今天又把允許舉行聚會的人數上限從20人降低到5人。

根據官方統計，馬拉哈什特省仍是印度武漢肺炎疫情最嚴重的省份，累計確診病例達60例。

印度總理莫迪已宣布，全印度明天上午7時至晚間9時施行禁足令，所有人不得離開住家、上街和到處遊走，為防疫做好準備，以因應未來控制疫情的可能需要。（編輯：周永捷）1090321