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違反防疫相關規定 新加坡撤銷89人工作准證

最新更新：2020/03/21 23:02

（中央社記者黃自強新加坡21日專電）武漢肺炎疫情延燒，新加坡人力部（MOM）今天公告，有89名工作准證持有人違反防疫措施有關條例規定，遭撤銷工作准證，未來無法再返回新加坡工作。

人力部公告指出，遭撤銷工作准證的89人中，有73人曾赴有2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情國家，並在未獲人力部批准下入境新加坡。另16人違反缺席假（LOA）或居家通告（SHN）規定，這些人不是擅自離開住所、或仍在工作場所工作。

新加坡今天新增47起武漢肺炎病例，確診累計達432例，其中有140人康復出院。新加坡也首度出現2名確診死亡病例。

今天新增的47起確診病例中，其中有39起是境外移入，這些境外移入患者均曾赴澳洲、歐洲、北美洲、東協及其他亞洲國家。

對於新加坡出現2名死亡病例，總理李顯龍也在臉書上表達哀悼之意，並說明新加坡必須要準備面對有更多患者死亡病例。

新加坡因應武漢肺炎疫情推出新防疫措施，從活動與聚會、公共場所與辦公場所等3大層面，降低武漢肺炎感染風險。遠距辦公模式也會成為辦公常態，新加坡已有不少公司採居家辦公模式，會議改以電話或視訊會議。新加坡公務單位也將延後所有的海外行程。

新加坡目前不打算調升「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級到紅色警戒，也不會封城。（編輯：高照芬）1090321

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