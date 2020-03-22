全球10億人在家隔離 近1萬3000人武漢肺炎病亡

武漢肺炎全球死亡人數激增至近1萬3000人之際，世界各國有近10億人口禁足在家，美國也開始採取類似歐洲的居家隔離措施。圖為美國舊金山民眾在戶外運動時，與他人保持一定距離。（中新社提供）

（中央社紐約21日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）全球死亡人數激增至近1萬3000人之際，世界各國今天有近10億人口「禁足」在家，美國也開始採取類似歐洲的「居家隔離」措施。

美國有超過1/3的人口正在調整生活步調，因應不同階段的封鎖限制，包括美國人口最多的3大城市紐約、洛杉磯與芝加哥，而預料還有更多的州會升高管制，例如新澤西州就成為最新一個限制民眾行動的州。

疫情迅速擴散下，打亂了全球各地的生活秩序，商店暫停營業、學校停課，更讓數以百萬計的人待在家工作。

美國總統川普在記者會中表示：「此時全國人都會有所犧牲，但此刻我們更要珍惜身邊所愛的人…我們將會偉大戰勝疫情。」

武漢肺炎死亡病例激增至1萬2725人；受創最重的義大利通報單日死亡人數近800人，翻新紀錄，全國累計超過4800人病故；西班牙新增死亡病例增加32%。

法國的死亡總數由112人跳升到562人。警方已出動直升機與無人機，以加強執行政府措施，讓民眾待在家中。

中央警政單位一名消息來源表示，直升機可以讓警察有更廣闊視野與全景實況觀察，協助導引地面上的巡邏。

根據法新社統計紀錄，全球目前有35國、10億人口在家隔離，其中6億人是因政府下令封鎖而強制不得外出走動。

疫情延燒下，2020東京奧運主辦單位在延後舉辦賽事的壓力日增；另外，美國國會祭出緊急經濟方案，金額上看1兆美元。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1090322