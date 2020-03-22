馬來西亞派包機赴伊朗 撤僑55人

（中央社記者郭朝河吉隆坡22日專電）馬來西亞今天從伊朗撤僑，總人數55人，所有人下機後經過身體檢查與消毒，健康達標者將直接搭乘消防局巴士前往隔離中心，進行14天的隔離。

馬來西亞國家災難管理局（NADMA）今天表示，政府派遣1架亞洲航空（AirAsia）包機前往伊朗首都德黑蘭撤回55名僑胞，專機今天清晨6時35分抵達吉隆坡國際機場（KLIA）。

聲明表示，這次撤僑行動是人道主義援助和災難救助行動，共涉及55人，其中46人（包括10名兒童）是透過馬來西亞駐德黑蘭大使館登記的僑胞。

聲明說，撤回的僑民回國後都戴上口罩，工作人員也嚴謹以待，全身衛生裝備為回國者進行一系列健康檢查和消毒，所有人確定無恙後，將會在隔離中心進行14天的隔離。

根據馬來西亞衛生部門，截至21日晚間，馬來西亞確診2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例1183例；死亡8人。

這是馬來西亞的第三輪撤僑行動，之前分別於2月3日和25日從中國武漢兩度撤僑。馬來西亞政府計劃從義大利撤僑82人，原定明天進行，但因當地新型冠狀病毒疫情嚴重，義大利民航局取消所有飛機的著陸許可證，使撤僑行動受阻。（編輯：郭中翰）1090322