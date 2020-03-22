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世衛官員：封城不足抗疫 須採取公衛措施

最新更新：2020/03/22 20:12

（中央社倫敦22日綜合外電報導）世界衛生組織突發衛生事件執行主任萊恩今天說，各國要擊敗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）不能只靠封鎖社會，還必須採取公衛措施，以免病毒在封鎖令解除後再度崛起。

路透社報導，萊恩（Mike Ryan）接受英國廣播公司（BBC）「安德魯馬爾秀」（Andrew Marr Show）訪問時表示：「我們真正必須著重的是找到病患、找到感染病毒的人並隔離他們，還有找到他們的接觸者並加以隔離。」

萊恩說：「現下封城的危險（在於）…如果我們現在不讓有力公衛措施到位，一旦這些移動限制與封鎖令解除，就會有疫情復發的危險。」

歐美許多地方已跟隨中國等亞洲國家的腳步，引進嚴格限制令來對抗病毒。多數勞工被要求在家工作，學校、酒吧、餐廳也暫時關閉。

萊恩說，中國、新加坡與韓國不僅實施限制令，還採取縝密措施篩檢任何疑似病例，足以作為歐洲的楷模。

世界衛生組織（WHO）表示，歐洲現已取代亞洲，成為這波全球大流行的疫情中心。

義大利是全世界當前疫情最慘重的國家；英國首相強生（Boris Johnson）也警告，除非人們避免社交接觸，否則英國公衛體系可能無法負荷疫情。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1090322

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