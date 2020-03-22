Avigan被期待治武漢肺炎 日本進行臨床研究

（中央社記者楊明珠東京22日專電）藥物法匹拉韋（Favipiravir，商品名：Avigan）被看好可治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），中國宣稱有療效，日本也正對患者進行臨床研究。

日本放送協會（NHK）報導，法匹拉韋是6年前日本的製藥公司研發的流感藥物，但有報告顯示，在進行動物實驗後，得知會對胎兒造成副作用，所以不能施予懷孕中的女性。在日本，如果發生其他藥物無法奏效的傳染病，在中央政府研判可使用的情況下，醫師才能對患者施予法匹拉韋。

中國日前宣布，利用法匹拉韋對武漢肺炎確診者進行治療的臨床研究已完成，結果顯示法匹拉韋對肺炎等症狀具療效。中國政府考慮正式採用法匹拉韋列當成武漢肺炎治療藥物之一。

在日本，中央政府儲備了約200萬人份，本月開始利用儲備藥物進行臨床研究，看是否對2019冠狀病毒疾病具有療效。這項臨床研究由愛知縣的藤田醫科大學附屬醫院等進行。

臨床研究的對象是80名感染病毒的輕症或無症狀者，對這些患者施予藥物後，比較病毒的數量是否減少。藤田醫科大學附屬醫院與參與臨床研究的全國的醫療機關進行視訊會議，並負責確認對患者施藥的計畫、藥物及檢測試劑的籌備狀況等。

藤田醫科大學附屬醫院教授土井洋平表示，當務之急就是趕緊找到針對2019冠狀病毒疾病的有效療法，希望進行臨床研究確認Avigan是否具療效。

中國國務院聯防聯控機制17日舉行「藥物疫苗和檢測試劑研發攻關」記者會，中國科技部生物中心主任張先民在回答有關武漢肺炎的相關提問時表示，法匹拉韋已完成臨床研究，顯示出很好的臨床療效。（編輯：高照芬）1090322