更多編輯台推薦新聞：
助建醫院抗疫 瓜地馬拉總統感謝台伸援拯救生命
政治

助建醫院抗疫 瓜地馬拉總統感謝台伸援拯救生命

網傳贈日本1000萬片口罩 外交部：不實訊息
政治

網傳贈日本1000萬片口罩 外交部：不實訊息

台醫師自製防疫插管箱美醫界取經 設計圖開放免費下載
生活

台醫師自製防疫插管箱美醫界取經 設計圖開放免費下載

統一發票5張千萬獎待領 1幸運兒花35元中大獎
生活

統一發票5張千萬獎待領 1幸運兒花35元中大獎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

武漢肺炎／憂密閉空間傳染風險 韓國露天汽車電影院正夯

最新更新：2020/03/22 22:24
武漢肺炎疫情肆虐，韓國當局呼籲民眾避免前往人群聚集處，電影院被迫暫時停業，但露天的汽車電影院外卻排起長長的隊伍。（法新社提供）
武漢肺炎疫情肆虐，韓國當局呼籲民眾避免前往人群聚集處，電影院被迫暫時停業，但露天的汽車電影院外卻排起長長的隊伍。（法新社提供）

（中央社首爾22日綜合外電報導）武漢肺炎疫情肆虐，為避免感染風險，韓國民眾開始尋找更安全的看電影空間，讓首爾的汽車電影院外排起長長的隊伍。

防疫資訊

法新社報導，韓國目前2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例達8897例，當局呼籲民眾避免前往人群聚集處，以遏止疫情擴大。電影票房因此一落千丈。

但朴東柱（Park Dong-ju）開設的汽車電影院卻讓影迷能把車停在露天大銀幕前，坐在車上舒適安全地欣賞電影。

朴東柱表示：「我們平常日票房業績成長10到20%，週末電影票則銷售一空。爆發冠狀病毒疫情後，我們接到更多的電話和網路詢問。」

他的露天電影院網站上寫著斗大的「全年無休」字眼，和世界各國因擔心疫情，而被迫暫時停業的電影院形成強烈對比。

22歲的醫院員工崔小姐表示，她得排上上兩小時才買得到票，還擔心週末一票難求。她說，想與男友一起享受藝文生活，但因電影院危險又令人擔憂，才找到這裡。

韓國總理丁世均呼籲配合防疫，宗教、室內體育及娛樂場所關閉15天，並要求民眾在家工作，避免外出。

韓國當地從演唱會到體育賽事等諸多活動，都因疫情取消或延後。（譯者：侯文婷/核稿：劉淑琴）1090322

延伸閱讀
共體時艱防疫 韓國副部長級以上高官減薪30%韓國武漢肺炎死亡達百例 80歲以上致死率逾10%全球10億人在家隔離 近1萬3000人武漢肺炎病亡民眾搶購物資 高市與量販業者喊話四不二穩韓國武漢肺炎新增147例 累計8799例確診防堵武漢肺炎 韓國22日起全面篩檢歐洲入境人士
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報