武漢肺炎／英國民眾無視禁令踏春 強生警告祭更強烈手段[影]

受疫情影響，17日在倫敦特拉法加廣場，地上的塗鴉呼應時事，帕丁頓熊戴上口罩，洗著熊掌。中央社記者戴雅真倫敦攝 109年3月19日

（中央社記者戴雅真倫敦22日專電）英國武漢肺炎疫情已造成281人死亡，英國首相強生關閉酒吧、餐廳，要求民眾保持社交距離。但隨著天氣轉暖，有許多民眾仍無視警告去踏春，強生警告要祭出更強烈手段。

英國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情至22日上午9時累計有5683人感染，281人死亡，出現最年輕死者年僅18歲。英國政府已要求風險最高的150萬人待在家裡12週，不要出門。

英國這個週末陽光明媚，由於大多數公園依舊開放，吸引不少民眾外出踏青，引發批評。倫敦大多數公園已經宣布將要關閉。

觀光勝地約克郡谷地（Yorkshire Dales）和湖區（Lake District）當局都要求民眾不要再來賞景，表示「現在不是觀光的時候」。

約克郡谷地國家公園執行長巴特華斯（David Butterworth）表示：「在國家陷入危機的時刻，這些民眾的表現非常不負責任，令人無法接受。」當地居民也譴責觀光客，並呼籲當局關閉停車場。

亨斯坦頓（Hunstanton）21日吸引許多觀光客，甚至還排隊買炸魚薯條，景象荒謬。

倫敦漢姆史密斯（Hammersmith）和富勒姆（Fulham）地區都在今天晚間關閉公園，海德公園、聖詹姆士公園與攝政公園的管理當局關閉公園內商店。通往格林威治公園、里奇蒙公園等的道路也將封閉。

管理當局「皇家公園」（The Royal Parks）表示：「如果民眾不遵守保持社交距離的規範，我們將別無選擇只好關閉公園。」

皇家植物園（Kew Gardens）原本想要盡可能開放，但為了大眾與員工的健康安全，也在今天宣布閉園，等待進一步通知。

倫敦目前有近2000人感染、93人死亡。倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）接受英國廣播公司（BBC）節目訪問時，呼籲民眾停止社交活動，非必要不要出門。

目前倫敦地鐵有40個非轉運車站關閉，火車也減班。至於是否會完全關閉，沙迪克汗表示會繼續運行，好讓「關鍵工作人員」搭乘上班，但「此外的人不應該使用大眾運輸工具」。

強生（Boris Johnson）今天在唐寧街召開疫情例行記者會，感謝民眾的犧牲，但也強調不要忽視保持社交距離的要求。「如果你們不負責任，我們將必須採取進一步措施。」

對於許多民眾週末跑出去放風，強生說重話表示：「不要以為新鮮空氣能夠提供你們免疫力。」他並強調，即使有人認為自己沒那麼脆弱，「但不要忘了你可能傳染給他人」。

他表示：「你們必須遵守這項建議，保持社交距離，距離他人2公尺遠。」（編輯：馮昭）1090323