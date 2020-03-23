巴西確診武漢肺炎1546例 死亡增至25人

（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，巴西新增約400例確診，累計達1546例，聖保羅州今天增7人死亡，全國累計25例死亡；里約貧民區首次出現確診病例。

巴西衛生部更新報告表示，全國確診病例1546例，累計25人死亡，疾病致死率1.6%。新型冠狀病毒疫情最嚴重的聖保羅州，迄今有631人確診，較昨天增加37%，22人死亡。

聖保羅衛生廳表示，巴西淡水河谷公司（Vale SA）將出資購買中國製快篩檢測試劑組捐給州政府，公立醫療體系的醫療人員將在未來幾星期先接受檢測。

衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）建議各地政府在不影響基本民生需要和醫療體系的前提下，以理性和平衡心態採取隔離限制措施。

曼德塔說，未來一、兩週民眾待在家裡、保持社交距離對防疫至關重要，如果大家配合，或許可以扭轉情勢，減緩病毒傳播。

曼德塔說，目前只有15%的確診病患需要住院治療，巴西人口年輕（平均34歲），如果一半人口染病，其中一半沒有症狀，70%人口身體產生抗體，疫情即可望減緩。

巴西人口約2億1000萬，如果1億500萬人感染新型冠狀病毒，可能造成100多萬人喪生。

曼德塔建議將今年的市政選舉延後舉行，避免具政治目的的行動影響防疫措施。

曼德塔也建議，讓全國各大專院校評估提前舉辦醫學系應屆畢業生的結業典禮，讓他們可以加入醫療防疫工作。

巴西教育部20日頒布辦法，批准醫學系、護理系、藥劑系和復健系的學生在公立醫療體系實習，協助對抗2019冠狀病毒疾病在巴西大流行。

里約熱內盧市西區貧民社區「上帝之城」（Cidade de Deus）今天出現首起居民確診病例，引起專家擔憂，因為這些地區的醫療衛生條件惡劣，有助疾病傳播。

里約熱內盧市有763個貧民社區，約200萬居民，多數住在狹窄、不通風且多人共同生活的房子。

里約熱內盧州立大學（Uerj）社會醫學研究所教授波茲（Mario Roberto Dal Poz）表示，住在這些社區的民眾許多都患有肺結核、高血壓和糖尿病，一旦冠狀病毒開始傳播，後果可能非常嚴重。

目前里約熱內盧州有186起確診病例，3人死亡。（編輯：郭中翰）1090323