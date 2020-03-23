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東京奧運可能延期
武漢肺炎疫情在全球與日本持續蔓延，東京奧運舉辦與否引發熱議。國際奧會主席巴赫3月22日表示，奧運不會取消，但延期是可能選項，舉辦方案約4月底出爐。日相安倍3月23日也首度承認，隨全球疫情延燒，東奧可能無法如期於7月24日登場。（圖為共同社提供）
東京奧運可能延期
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東京奧運可能延期6/15

東京奧運是否延期 全球體育界盼IOC盡快決定

最新更新：2020/03/23 11:21
武漢肺炎疫情延燒，期盼東京奧運延後的聲浪四起。圖為2020年東京奧運暨帕運主場館國立競技場2019年12月15日舉行竣工典禮。（中央社檔案照片）
武漢肺炎疫情延燒，期盼東京奧運延後的聲浪四起。圖為2020年東京奧運暨帕運主場館國立競技場2019年12月15日舉行竣工典禮。（中央社檔案照片）

（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）武漢肺炎疫情延燒，期盼東京奧運延後的聲浪四起，國際奧會（IOC）今天表示「延期是選項之一」，將在4週內決定。全球體育圈雖肯定這樣的進展，仍敦促IOC盡快做出決定。

東京奧運原訂7月24日到8月9日進行，但俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在全球肆虐，截至今天為止，已有超過1萬3000人喪命。

除了眼前的健康、安全因素，部分運動員、協會認為，即便疫情在7月前結束，要為備戰受到疫情干擾的運動員備妥適當的比賽環境也為時已晚，這讓國際奧會面臨將東京奧運延期的壓力。

國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，2020年東京奧運不會取消，但延期是選項之一，至於奧運將在何時舉行，將於「4週內」決定。

對此，美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（USOPC）與美國奧委會運動員諮詢委員會的共同聲明中說：「在與IOC高層、各國奧會、運動員等，經過無數的溝通後，我們知道前方的困難與阻礙，我們很感激IOC聽到我們的憂慮和需求，並正盡快的做出決定。」

英國奧運協會（BOA）主席羅伯森（Hugh Robertson）說：「我們感謝IOC執委會決定考慮讓2020年奧運延後，但運動員仍面臨巨大的不確定性，因此我們要敦促IOC盡快做出決定。」

在許多聲音主張東京奧運應該延後1年之際，曾拿過9面奧運金牌的美國田徑傳奇名將劉易士（Carl Lewis）則認為，比較合理的作法，是將東京奧運延到2022年。

劉易士說：「這將使我們（運動員）在未來4年都有重大賽事，在（延到2022年的）東京奧運及2024年的巴黎奧運之前，可於2021年、2023年兩年都有世界錦標賽。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090323

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