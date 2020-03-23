替武漢病毒解碼 英國科學家展開價值7億研究計畫

（中央社倫敦23日綜合外電報導）為「解密」導致英國數千人染病的武漢肺炎病毒株，倫敦當局今天宣布，英國科學家將在全新研究中，追蹤新型冠狀病毒的擴散方式，並透過基因定序法觀察病毒浮現的變異。

去年12月在中國爆發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），迄今在全球造成大流行，總共奪走1.4萬多條性命，英國就至少有281人喪生。

倫敦當局今天發布聲明表示，研究人員將收集英格蘭、威爾斯、蘇格蘭和北愛爾蘭確診患者的檢體並進行研究。

英格蘭公共衛生署（PHE）國家感染服務負責人皮考克（Sharon Peacock）說：「這個病毒是我國近來面臨最重大的國家威脅之一，幫助我們對抗它的關鍵，是瞭解它的擴散方式。」

英國各地科學家分組合作，繪製分析出武漢肺炎檢體的完整基因密碼。

英國首席科學官瓦朗斯（Patrick Vallance）在聲明中說：「基因體定序有助我們瞭解2019冠狀病毒疾病和它的傳播方式，也能幫助引導未來的治療方法，並看出各項干預措施的影響。」

在流行病當中，基因體定序能幫助科學家從全國級或國際級規模觀察病毒的微小變化，藉此了解病毒傳播方式，以及是否出現不同病毒株。

這項斥資2000萬英鎊（2300萬美元，約新台幣7億元）的計畫，名為「2019冠狀病毒疾病基因組學英國聯合會」（COVID-19 Genomics UK Consortium），將會由專精於基因研究的維康桑格研究院（Wellcome Sanger Institute）、英格蘭公共衛生署等數個公共衛生機構、國家醫療保健服務（NHS），以及多個學術機構共同領導。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1090323