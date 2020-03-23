媒體指中國捐1000萬片口罩 馬來西亞交通部長澄清是採購

馬來西亞有媒體報導「中國捐大馬1000萬個口罩」，馬來西亞交通部長魏家祥向中央社澄清，這批口罩實為馬來西亞政府向中國購買，並非由中國捐贈。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭朝河吉隆坡23日專電）馬來西亞有媒體報導「中國捐大馬1000萬個口罩」引發「美化中國形象」爭議。馬來西亞交通部長魏家祥向中央社澄清，這批口罩實為馬來西亞政府向中國購買，並非由中國捐贈。

馬來西亞「中國報」21日報導「中國捐大馬1000萬個口罩」，卻被民眾發現與實情不符。民眾比對其他媒體報導的內容後，認為這是國家花錢向中國購買的口罩，而非中國大方捐贈的禮物。

值得注意的是，「中國報」曾獲中國官媒「人民日報」評選為「海外華文媒體網站影響力榜TOP20」的第4名。

受到網友抨擊後，「中國報」已將新聞標題改為「中國供應大馬1000萬個口罩」。不過，這依舊抵擋不住網友排山倒海的漫罵，有的人甚至擔心自從香港反送中示威事件後，馬來西亞華裔已明顯分為「挺中派」與「反中派」，而媒體如此美化中國形象，不僅會誤導民眾，也會進一步加深「挺中派」的立場，激化大馬華人分裂。

馬來西亞交通部長魏家祥接受中央社記者訪問表示，中國政府之前的確曾向馬來西亞捐贈包括口罩在內的抗疫物資，但由於目前口罩在馬來西亞供不應求，因此這1000萬個口罩是馬來西亞特地向中國購買。

魏家祥表示，為了減輕民眾負擔，這1000萬個口罩將全面豁免進口稅與銷售稅，希望透過負擔得起的口罩價格，讓民眾都能買到口罩順利抗疫。

3月19日，為了協助馬來西亞對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，中國政府曾向馬來西亞運送包括口罩在內的抗疫物資，主要贈送給醫院的前線醫護人員，馬來西亞外交部長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）代表政府感謝中國，並稱中國此時舉動「簡直太神奇了」。（編輯：周永捷）1090323