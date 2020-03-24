日本武漢肺炎新增39確診3死 累計1852確診

（中央社記者楊明珠東京23日專電）武漢肺炎疫情延燒，日本今天新增39例確診，日本境內確診及搭包機返國確診者共1140人。若加上鑽石公主號712人確診，累計1852人確診。愛知縣有1人死亡，鑽石公主號增添2死。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情迅速蔓延全球，日本境內及從中國、歐洲等地旅遊返國確診者共1140人，其中北海道162人、東京都154人、愛知縣145人、大阪府134人、兵庫縣113人、神奈川縣77人、埼玉縣52人、千葉縣47人、新潟縣27人。

從中國搭包機返國確診者14人。厚生勞動省的職員、檢疫官、機場檢疫人員確診者共28人。

日本厚生勞動省截至23日的統計顯示，確診者當中重症共64人（境內確診54人、鑽石公主號10人）。因症狀改善出院者共872人（境內確診285人、鑽石公主號587人）。目前累計52人不治（境內確診42人、鑽石公主號10人）。

日本23日公布的武漢肺炎疫情新增死亡3人，包括原本搭乘鑽石公主號的2位日本籍70幾歲老翁於22日死亡，另一名是愛知縣80幾歲老翁。

愛知縣岡崎市表示，上午有一名80幾歲老翁死亡，死後被檢驗出感染武漢肺炎。這名老翁本月11日從美國紐約返國，22日傍晚住進岡崎市醫院。

日本自治體今天公布新增確診者人數，東京都16人、千葉、岐阜縣及大阪各3人、青森、愛知、兵庫縣各2人。茨城、埼玉、滋賀、京都、大分、沖繩各1人。

東京今天公布都內有16名男女確診，是東京都單日確診人數最多紀錄。其中，2名70多歲的無業男性病重。

此外，東京羽田機場在進行檢疫時，查出有一名從義大利返國的靜岡縣40幾歲男性確診。

日本共同社今晚表示，共同社一名40多歲男性特約影音攝影記者確診，他的工作是採訪拍攝藝能界新聞，進行剪接等工作。他於本月17日上午因咳嗽咳不停，發燒38度，到東京一家醫院就診，被診斷出罹患肺炎，當天休假。

他於18日仍未退燒，有倦怠感，19日住院。接受保健所的病毒篩檢，23日得知呈陽性。

千葉縣今天有3名男性確診，3人是日本貨物航空公司的外籍機師，他們曾與已確診的另外3名機師搭乘同一班飛機。

滋賀縣大津市今天有一名從海外返國的20幾歲男子確診。（編輯：劉學源）1090324