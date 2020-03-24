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武漢肺炎自中國逐漸向外蔓延，中央社特派員在世界各大城市觀察到疫情產生的影響：美國洛杉磯華人區的大型購物賣場出現搶購物資現象，舊金山民眾認為戴口罩不如多洗手；布魯塞爾民眾買不到口罩只好戴拋棄式手套採買；英格蘭教會則建議婚禮只有法定最低人數的5人可參加。
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衰退程度可比金融危機 德國紓困規模史無前例

最新更新：2020/03/24 09:07
武漢肺炎肆虐迫使多國關閉商家，經濟受影響。為減緩疫情對經濟的衝擊，德國財政部長蕭政府宣布總規模7500億歐元的紓困方案。圖為柏林一家咖啡聽緊閉大門。（中新社提供）
武漢肺炎肆虐迫使多國關閉商家，經濟受影響。為減緩疫情對經濟的衝擊，德國財政部長蕭政府宣布總規模7500億歐元的紓困方案。圖為柏林一家咖啡聽緊閉大門。（中新社提供）

（中央社記者林育立柏林23日專電）為減緩疫情對經濟的衝擊，德國政府打破收支平衡，今天宣布總規模7500億歐元的紓困方案，受惠者包括接案的自由工作者。官員估計，今年衰退程度將不小於金融危機的2009年。

德國財政部長蕭茲（Olaf Scholz）在宣布這個總規模7500億歐元（約新台幣24兆元）的紓困方案時表示，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）改變了所有人的生活，政府因此有必要出手紓困。

為此德國政府追加1560億歐元（約新台幣5兆元）的年度預算，打破連續6年財政收支平衡的傳統。

首先，在大企業部分，德國政府將成立基金，由政府出面擔保的貸款總額達4000億歐元。大企業例如德國漢莎航空公司（Lufthansa）如果經營困難，政府也可入股，總金額最多1000億歐元。

為確保中小企業不因疫情陷入經營困境，國有的復興信貸銀行（KfW）將提供1000億歐元融資保證，由企業經常往來的銀行評估風險後即可發放，復興信貸銀行最多承擔9成的風險。

由於商展、商店、劇院、音樂廳全部關門，許多靠接案維生的小公司和藝術家無以為繼，4月起他們將可得到最多1萬5000歐元（約新台幣48萬8000元）的補助；被迫在家照顧13歲以下小孩的父母，也可從政府獲得原本薪水的2/3。

經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）說，政府不能付薪水，也無法彌補減少的營業額，但至少能讓自由工作者的日子過下去，不因疫情而放棄工作，「像這樣對自由工作者的保護傘，在德國戰後的歷史上前所未見」。

為確保融資和補貼儘快到企業和個人手中，國會可望在近日火速通過相關法案，最快下週起即可發放。

德國政府預期，2019冠狀病毒疾病疫情將對經濟造成嚴重的衝擊，阿特麥爾認為「至少與2008年爆發的全球金融危機相當」。歐洲最大經濟體德國的國內生產毛額在2009年減少了5.7%。

蕭茲說，計算追加預算的基礎是今年的經濟將「衰退5%上下」。（編輯：郭中翰）1090324

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