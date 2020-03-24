因應疫情衝擊 G20將擬行動計畫

（中央社華盛頓/利雅德23日綜合外電報導）為因應武漢肺炎疫情，全球前20大經濟體的財政部長與中央銀行總裁今天同意研擬「行動計畫」，但未公布細節。國際貨幣基金（IMF）現在預測這波疫情將引發全球衰退。

有越來越多人批評，疫情危機日漸惡化，20國集團（G20）這個世界的「救火隊」卻遲於回應，20國集團在此同時召開視訊會議，並在各國財政官員開會近2小時後，發布上述聲明。

全球至今有37萬人感染俗稱「武漢肺炎」的2019冠狀病毒疾病（COVID-19），超過1萬6000人病逝，全世界都在和時間賽跑急著控制疫情之際，20國集團領袖未來幾天將參加線上特別高峰會。

這場峰會是由20國集團今年的輪值主席國沙烏地阿拉伯舉辦，召開之際，兩個會員國沙烏地與俄羅斯正在打油價戰爭，另兩個會員國美國與中國則因這冠狀病毒究竟從何而來而劍拔弩張，增添峰會的複雜度。

美國財政部部長梅努欽（Steven Mnuchin）告訴福斯新聞頻道（Fox News），他國財長都同意採取行動支持自家經濟，如有需要也會和國際協調合作，但他未詳加說明。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1090324