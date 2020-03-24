武漢肺炎韓國確診9037例 120例死亡

韓國中央防疫對策本部通報24日確診武漢肺炎總數共9037例，死亡達到120例。圖為韓國防疫人員。（韓聯社提供）

（中央社首爾24日綜合外電報導）韓國中央防疫對策本部通報，至今天凌晨零時，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）人數達9037例，較23日增加76例，死亡達到120例。

韓聯社報導，韓國境內確診數今天突破9000人，距出現首例確診約2個月。新增案例包括大邱31例、慶尚北道1例，首都圈的首爾4例、京畿道15例、仁川1例，及釜山2例，忠清北道、慶尚南道各1例。

值得注意的是，新增76例中有20例都是在機場檢疫過程中確診的境外感染。

歐美疫情升溫，引發留學生等旅外韓人回國潮，韓國政府為防堵境外感染，要求所有歐洲入境韓國的本、外國籍人士都必須篩檢，韓國國務總理丁世均23日也指出，從北美入境韓國人數較歐洲多出逾一倍，有必要研議是否追加對北美入境管制措施。

根據韓國疾病管理本部統計，自強化檢疫程序以來，機場檢疫過程確診案例累計達67例。

至今天凌晨零時為止，死亡案例增至120例，較23日增加9例，致死率達1.33%；解除隔離人數3507例，隔離中人數降至5410例，較23日再減274例。

韓國至今已篩檢近35萬人，其中32萬4105為陰性，1萬5440人仍在等待結果。（譯者：廖禹揚/核稿：廖漢原）1090324