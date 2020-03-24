印尼亞運選手村改裝醫院啟用 疑似病患急求診

印尼23日啟用第二間武漢肺炎緊急醫院，由國軍統籌。數百名軍警已經進駐，協助醫護人員。圖為國軍23日練習搬運隔離病床。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年3月24日

（中央社記者石秀娟雅加達24日專電）2018年印尼亞運選手村改裝的武漢肺炎緊急醫院23日啟用，許多疑似武漢肺炎症狀民眾排隊求診。醫院現階段可安置近4000人，如整個選手村完成改裝，可收治逾2萬4000名病患。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）23日稍早視察改裝進度時指出，在現有醫院還能容納病患前，緊急醫院不會收治患者，現有醫院的容量還夠，希望武漢肺炎緊急醫院是「備而不用」。

印尼23日啟用位於雅加達的武漢肺炎緊急醫院，有疑似武漢肺炎症狀的民眾急於求診。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年3月24日

不過由於政府官員先前已表示，醫院於23日傍晚5時啟用，不少人下午就來等，傍晚時院外門口已出現排隊車潮，也有救護車載運病患前來。醫護人員也換上全套防護衣物，處理民眾的需求。

負責統籌醫院運作的國軍軍官阿貢（Agung Hermawanto）接受中央社記者訪問時指出，醫院主要處理有輕微至中度症狀的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）患者。已完成改裝的2棟病房大樓可隔離安置約4000名患者，也有100間加護病房。

雅加達-巨港亞運選手村位於雅加達中北部葛馬約蘭（Kemayoran）區，共有10棟大樓，除了2棟大樓已改裝為病房、診間、急診室等醫療設施外，另2棟大樓供軍警、醫護人員、志工使用。如疫情擴大，改裝其餘大樓後最多可收治2萬4000名患者。

位於雅加達的2018年雅加達-巨港亞運選手村改裝為武漢肺炎緊急醫院，全數改裝後可收治2萬4000名患者。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年3月24日

印尼截至23日通報579例武漢肺炎確診，死亡人數49人，死亡人數居東南亞國家最高，死亡率8%，比多數國家高出許多。

隨著疫情擴散，佐科威在3月中旬表示，先前全國指定100家處理武漢肺炎病患的轉診醫院已增加到132家。不過，印尼媒體雅加達郵報（Jakarta Post）同時報導，根據政府內部會議資料，真正「準備好」處理武漢肺炎疫情的只有49間醫院，其餘都還在整備。

印尼也陸續傳出轉診醫院已無法容納病患的問題，近期的例子包括因感染武漢肺炎在21日病逝的醫生佐科（Djoko Judodjoko）。

佐科的親戚、印尼大學公衛系流行病學專家潘杜（Pandu Riono）告訴雅加達郵報，佐科18日有咳嗽、呼吸急促症狀，立刻送到地方醫院就醫，隔天醫生希望轉診到蘇里安提沙洛索醫院（RSPI）或陸軍醫院（RSPAD），但兩家醫院都無法接受新病患，直到陸軍醫院21日收治他，但情況已急遽惡化，不幸病逝。（編輯：王永志）1090324

由2018年印尼亞運會選手村改裝的武漢肺炎緊急醫院23日啟用。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年3月24日