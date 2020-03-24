中國捐贈醫療物資送抵馬來西亞

中國駐馬來西亞大使館24日在官方臉書放上5張照片，顯示許多紙箱裝著的醫療物資已抵達馬來西亞，並正準備運往醫院。（取自中國駐馬來西亞大使館臉書）中央社記者郭朝河吉隆坡傳真 109年3月24日

（中央社記者郭朝河吉隆坡24日專電）中國駐馬來西亞大使館今天一早在臉書貼文，證明捐贈馬來西亞的醫療物資已抵達，並正運往醫院途中，貼文寫道「中國朋友與你們同在」。

中國駐馬來西亞大使館今早在官方臉書放上5張照片，顯示許多紙箱裝著醫療物資已抵達馬來西亞，並正準備運往醫院。

這一批醫療物資是由中國大使館和中國交通建設公司承包東海岸鐵路項目公司捐贈。值得一提的是，無論是紙箱或貨運布條，都寫著同樣口號「遇山一起爬，遇溝一起跨」，顯示中國政府與馬來西亞人民共度難關的決心。

在上週，中國駐馬來西亞大使白天表示，大使館捐贈的3500份檢測試劑已在路上，希望能盡快送達。他指稱中國政府積極籌措其他馬來西亞急需的物資，如口罩、防護衣、呼吸器等。

截至昨天為止，馬來西亞新增212起武漢肺炎確診病例，創下單日新高，累計確診病例達1518起，累計14人死亡。（編輯：王永志）1090324