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歐盟破天荒 成員國抗疫赤字不設限

最新更新：2020/03/24 13:54

（中央社布魯塞爾23日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）成員國的財政部長今天同意，暫停約束歐盟各國公共赤字的嚴厲措施，成員國將可不受限盡情砸錢防疫，這是歐盟歷史性的頭一遭。

這項暫時性的舉措等同布魯塞爾暫停對各國支出的嚴格監察，預料這會特別受到此次疫情慘重、又常被抓到違反歐盟規定的義大利歡迎。

歐盟的聲明指出，這項所謂的「普遍豁免條款」（general escape clause）賦予各國政府所需的彈性，得以採取支持醫療與公民保護系統，以及保護經濟的所有必要措施。

除了債台高築的義大利，法國和比利時也都已不顧歐盟規定，宣布總值數以百億計歐元的額外振興資金，來對抗導致經濟停擺的疫情。

歐盟最具代表性的財政規定如今暫停實施，堪稱成員國協力抗疫至今採取的最重大舉措。

歐盟為人所周知的「穩定暨成長公約」（SGP），理論上把成員國的年度預算赤字限定於國內生產總值（GDP）不超過3%，國債需低於GDP的60%。但義大利近年屢屢違反規定，讓債務超過上限2倍以上。

豁免條款允許成員國用於醫療設備、防疫措施與增建醫院的開支不設限。

不過分攤歐洲債務一向在德國國內是票房毒藥。身為歐元區經濟火車頭的德國，只要在國內談到所謂歐債，肯定會招來憤怒反應；北歐國家也不想把自己與像希臘、義大利等南歐欠債大戶綁在一起，常批南歐夥伴毫無財政紀律。

這次歐盟財長會議預料會允許各國從歐洲穩定機制（ESM）取得貸款擔保。本質為歐洲紓困基金的ESM可動用的額度達4000億歐元（約14兆新台幣）。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1090324

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