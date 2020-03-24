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因應武漢肺炎衝擊 韓國紓困金提高至100兆韓元

最新更新：2020/03/24 15:12

（中央社首爾24日綜合外電報導）為緩解2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情對經濟衝擊，韓國總統文在寅今天宣布將紓困金提高至100兆韓元（約新台幣2.4兆元），範圍從中小企業擴至大企業。

武漢肺炎疫情在全球蔓延，各國都面臨經濟遲滯危機，疫情不僅對零售、餐飲、觀光等中小企業帶來衝擊，影響也逐漸擴及中堅企業及大企業。

韓聯社報導，文在寅今天召開會議，針對近期民生、金融不穩定問題提出第二階段紓困方案。

文在寅19日承諾提供50兆韓元緊急資金，協助中小企業紓困，今天進一步加碼至100兆韓元，其中包括追加用於企業經營穩定資金的29.1兆韓元，債券市場穩定基金從10兆增額至20兆，證券市場穩定基金則投入10兆。

文在寅表示，希望藉由投入基金，協助因金融市場的不安定而周轉困難的企業。韓國政府過去在2008年金融海嘯時也曾投入10兆元債券市場穩定基金，這次則多出一倍。

企業經營穩定基金部分，文在寅說，仍會以中小企業及中堅企業為優先，但大企業若有需要也會予以支持，避免企業因暫時性的資金不足問題倒閉。

韓國武漢肺炎確診數至今累計9037例，餐飲、住宿、觀光、航空業生意慘淡，根據韓國勞動部統計，自1月29日至3月20日，已經有近兩萬家中小型自營商為申請僱佣補助金宣布停業。（譯者：廖禹揚/核稿：王永志）1090324

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