阻武漢肺炎 隔離停課和居家工作並行最有效

（中央社倫敦24日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行，新加坡一項研究發現，當隔離檢疫、學校停課和居家工作3種防疫措施同步進行時，最能夠抑制疫情擴散。

這項研究發現，隔離染疫患者及其家庭成員、關閉學校，以及保持職場人際距離和居家工作等方式，皆有助於遏制病毒散播，而三管齊下則是減少病例增長的最有效途徑。

根據路透社統計，截至格林威治時間24日2時（台灣時間上午10時），全球194個國家和地區確診病例超過37萬7000例，其中超過1萬6500人喪命。

目前通報確診感509人、有2人喪生的新加坡，提出部分保持社交距離建議。新加坡尚未關閉境內學校。

世界各國政府紛紛實施嚴格社交距離措施，避免人們群聚會面，在美國和歐洲，數以百萬計學生就讀的學校被迫關閉。

「刺胳針傳染病期刊」（Lancet Infectious Diseases）發表的這項研究，是由新加坡國立大學（NUS）研究人員所進行，他們透過模擬新加坡環境，分析社交距離措施帶來的潛在影響。

研究發現，儘管隔離檢疫加上職場保持距離措施效果不如三管齊下來得好，但這是降低冠狀病毒案例的次佳解方，其次是隔離檢疫加上學校停課，再其次是僅採取隔離政策。

共同主持這項研究的新加坡國立大學副教授庫克（Alex R Cook）說：「這些研究結果有助於新加坡及其他國家的政策制訂者，開始著手加強控制疫情措施，假使有效且及時採取行動，將能減緩或降低境內傳播速率。」（譯者：吳昇鴻/核稿：劉學源）1090325