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武漢肺炎衝擊美經濟 川普政府傳考慮延徵進口關稅90天

最新更新：2020/03/25 13:29

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國財經媒體今天引述不具名知情人士的說法報導，總統川普政府正在辯論是否應將對全球進口商品課徵的關稅，展延3個月。

路透社引述彭博（Bloomberg）報導，俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，美國海關與邊境保護局（CBP）等政府機關近日在討論是否暫時停徵關稅，引發美國在地產業協會反彈。

根據彭博報導，「繁榮美國聯盟」（Coalition for a Prosperous America）致函海關與邊境保護局代理局長摩根（Mark Morgan）指出：「在美國勞工因為冠狀病毒疫情陷入經濟困難與不安時，CBP不該因為跨國企業的遊說，就重新輸入不公平交易的商品，這會對美國勞工造成更多經濟痛苦。」

信中提到：「CBP的做法只會加劇無數美國人的財務困境。」

與美國聯合鋼鐵工會（United Steelworkers Union）及其他美國國內產業團體有合作的公共事務諮詢公司總裁魏塞（Michael Wessel）說：「對於只是想持續做生意的國內製造業者，以及還在掙扎求生的勞工而言，這項做法等同是非常致命的打擊。」（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1090325

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