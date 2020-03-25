美國劇作家麥克納利 染武漢肺炎引起併發症身故

（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）4度拿下美國劇場界最高榮譽「東尼獎」（Tony Award）的美國劇作家麥克納利（Terrence McNally）因感染武漢肺炎引起併發症，今天在佛羅里達州一家醫院辭世，享壽81歲。

麥克納利分別以「散拍歲月」（Ragtime）、「蜘蛛女之吻」（Kiss of the Spider Woman）、「反串仍是愛（Love! Valour! Compassion!）」和「大師班」（Master Class）4度榮獲東尼獎。

麥克納利的發言人鮑克（Matt Polk）說，81歲的麥克納利在佛州一家醫院病故。麥克納利是肺癌的倖存者，且有慢性呼吸系統疾病。

麥克納利縱橫劇場界60年，創作範圍包括劇本、音樂劇和歌劇，去年更在紐約的東尼獎典禮上獲頒終身成就獎。

他是將男同性戀者生活呈現在舞台上的主要藝術力量，而當時LGBTQ（代表男女同志、雙性戀、跨性別者和酷兒）角色在主流文化的能見度非常邊緣。

麥克納利過世後，來自劇場界的追悼留言湧入社交平台。

音樂劇「吉屋出租」（Rent）演員安東尼瑞普（Anthony Rapp）稱他是「美國劇場界的重要聲音，特別是有效地提升還有擴大美國LGBTQ的經驗。」

百老匯音樂劇創作人林曼努爾米蘭達（Lin-Manuel Miranda）說：「麥克納利去世的消息令人心碎，他是我們的巨人，微妙地融合了劇本與音樂劇，謝謝他令人驚豔的作品，以及始終如一的良善。」

在星際大戰系列電影中飾演「天行者路克」的馬克漢米爾（Mark Hamill）引述麥克納利說的話哀悼：「麥克納利說過『很多人的人生已經停止學習，這是他們的悲劇』他是有史以來最優秀且多產的劇作家之一。#RIP」（譯者：陳家倫/核稿：陳昱婷）1090325