伊朗武漢肺炎死亡數破2000 以色列祭行動限制令

（中央社德黑蘭25日綜合外電報導）伊朗、俄羅斯、印尼、菲律賓等國今天陸續通報新增武漢肺炎確診病例，其中伊朗境內死亡數已突破2000人。以色列為了抑制疫情，祭出民眾只能在居家範圍100公尺內活動的禁令。

伊朗衛生當局官員表示，在過去24個小時，境內的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情又奪走143條人命，累計死亡數達到2077人。

伊朗衛生與醫學教育部長顧問瓦哈布札德（Alireza Vahabzadeh）透過推特（Twitter）發文指出，國內的武漢肺炎確診數已增至2萬7017人。

俄國政府官方網站顯示，境內新增163起確診病例，創下單日新高紀錄，累計確診數達到658例。

印尼衛生當局官員艾瑪德（Achmad Yurianto）表示，今天新增105起確診病例，累計確診達790例；死亡案例新增3人，來到58死，並有31名患者痊癒。

菲律賓衛生部通報，新增84起確診病例和3起死亡病例，總計確診數達到636例，死亡38人。

馬來西亞衛生部發表聲明，截至今天中午12時，境內新增172起武漢肺炎確診病例，累計確診數達到1796例，死亡病例新增2例，累計19人不治。

荷蘭國家公共衛生研究所（Dutch National Institute for Public Health）傳染病中心主任范迪索（Jaap Van Dissel）表示，根據他們估計的最佳情況，武漢肺炎傳播的增長已經大幅減緩。

范迪索在國會作證時說，根據國家公共衛生研究所的最佳估計，目前一名患者大約會感染另一人。他還說，這代表「疫情的指數型增長極有可能停止了」。

國家公共衛生研究所的數據顯示，荷蘭昨天通報的確診病例數較前一天增加17%，來到5560人，累計死亡數則為276人。

以色列政府為了抑制武漢肺炎疫情，祭出民眾外出散步或慢跑不得離家超過100公尺的限制，這項禁令將為期一週時間。

目前以色列境內累計確診數超過2000例，死亡病例達5例。

新的禁令包括進一步減少公共運輸、要求雇主測量員工體溫以確定是否發燒，以及懲罰不遵守規則的人。

以色列政府已下令民眾盡可能待在家中，不僅學校停課，許多商家也關閉，目前導致國內50多萬人失業。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1090325