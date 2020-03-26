武漢肺炎首度入侵美五角大廈 陸戰隊軍官確診

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國國防部今天證實，一名任職於五角大廈的陸戰隊軍官經檢測，對俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈陽性反應，這是首度有派駐五角大廈的軍事人員確診。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名國防部官員說，這名陸戰隊軍官上一次出現在五角大廈是在13日。他任職於陸戰隊總部的計畫、政策及作戰辦公室，15日開始自我隔離。

美國陸戰隊發表聲明說：「一名派駐五角大廈的陸戰隊隊員在3月24日檢測對2019冠狀病毒疾病呈陽性反應。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）指導方針，這名陸戰隊隊員居家隔離，將接受衛生專業人員進一步評估。」

聲明也提到：「這名陸戰隊隊員是在妻子開始出現症狀時，遵照官方指導方針自我隔離。他感到身體不適後便聯繫相關醫療機構。」

此外，另一名國防部官員證實，五角大廈國家軍事指揮中心（National Military Command Center）有一名員工在等待採檢結果出爐。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1090326