批世衛秘書長不適任 逾50萬人連署促下台

一名加拿大網友1月底在全球最大網路請願平台發起連署，要求世界衛生組織秘書長譚德塞（圖）辭職，迄今已獲逾50萬人支持。（圖取自twitter.com/WHO）

（中央社舊金山25日綜合外電報導）武漢肺炎疫情持續延燒，一名加拿大網友1月底在全球最大網路請願平台發起連署，要求世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞辭職，迄今已獲逾50萬人支持。

根據美國請願網站Change.org，加拿大網友Osuka Yip在連署書中提到，2020年1月23日，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）不願宣布在中國爆發的冠狀病毒疫情為全球衛生緊急事件；眾所周知，現階段感染這種新型冠狀病毒是沒有治療方法的。

這份請願書沒有約束力，但反映出許多人對譚德塞的不滿。主要版本以英語寫成，並翻譯成韓文、中文、日文、泰文、法文、義大利文、西班牙文、阿拉伯文、葡萄牙文、俄文、越南文、克羅埃西亞文與德文，從1月31日發起至今已獲超過50萬人連署。

加拿大網友Osuka Yip在美國請願網站Change.org發起的連署，至今已獲超過50萬人連署。（圖取自Change.org網頁change.org）

請願書提到，確診感染病例及死亡人數在短時間內暴增，「部分原因與譚德塞低估了冠狀病毒有關」，因此，連署人強烈認為譚德塞不適任世衛秘書長，要求他立即辭職。

連署書也提到，許多人真的十分失望，世衛本應維持政治中立，然而譚德塞未經調查就全然相信中國政府提供的死亡與感染病例數字。

連署書指出，另一方面，「台灣不該因為任何政治因素而被排除在世衛之外」，比起世衛「篩選」為成員國的一些國家，台灣的科技還更先進。

最後，請願書呼籲眾人協助全球重拾對聯合國與世衛的信心。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1090326