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疫情衝擊 日本二戰後最長景氣復甦恐告終

最新更新：2020/03/26 18:24

（中央社東京26日綜合外電報導）受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）衝擊，日本政府下修國內景氣判斷，連續使用6年9個月的「復甦」已消失，幾乎可說被視為二次大戰後最長的景氣擴張期已然結束。

每日新聞報導，日本政府今天公布3月經濟月報，認為「眼前大幅下滑，面臨嚴峻狀況」，下修日本國內景氣判斷。日本受到疫情延燒影響，經濟情勢快速惡化，讓從2013年7月以來連續使用6年9個月的「復甦」用語消失。

報導指出，幾乎可說被視為二次大戰後最長的景氣擴張期已然結束，並進入景氣衰退局面。

日本當前景氣擴張始於日本首相安倍晉三2012年12月重新執政以後，日本政府認為已凌駕2002年2月到2008年2月的連續73個月景氣擴張期。

但疫情延燒造成活動取消、學校停課、企業及商店暫停營業等情況，日本經濟活動正快速縮減，也讓日本政府有意制訂支撐景氣的大規模經濟對策。

日本政府到2月經濟月報都用「緩慢復甦中」來表示景氣判斷，但3月經濟月報在14個項目中下修7個項目，特別是內需最重要的個人消費部分，受到住宿業、運輸業及餐飲業等消費銳減，讓政府時隔3年1個月調降這部分判斷。

受到中國生產及物流停止影響等情況，日本進出口呈現疲軟，也連帶對日本生產造成影響。

連到目前為止表現不錯的日本就業狀況，也因為「研判受到疫情影響」，時隔4個月向下修正；月報也下修全球經濟情勢，認為「急速減速中」。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1090326

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