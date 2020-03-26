武漢肺炎打亂物流 全球糧食不保疑慮升高

路透社報導，幾乎所有受到武漢肺炎疫情波及的國家，當地民眾都出現搶購衛生紙和清潔用品的恐慌性購買現象，超市貨架上商品被一掃而空的現象司空見慣。圖為倫敦超市爆發囤貨潮，貨架上空空如也。中央社記者戴雅真倫敦攝 109年3月20日

（中央社新加坡26日綜合外電報導）武漢肺炎疫情蔓延，全球約有1/5人口受限於遏制病毒擴散的行動管制措施，全球糧食不保疑慮不斷升高。武漢肺炎全球確診數目前來到約48萬人，死亡病例也超過2萬1000例。

路透社報導，幾乎所有受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情波及的國家，當地民眾都出現搶購衛生紙和清潔用品的恐慌性購買現象，超市貨架上商品被一掃而空的現象司空見慣。

部分國家政府可能採取限制主食流通措施，確保在供應鏈被疫情打亂情況下能足夠供應國內民眾，加劇因消費者不隱定購買引發的焦慮。

澳洲國民銀行（NAB）農企業經濟學家齊貝爾（Phin Ziebell）說：「人們開始感到擔憂。」

「假使主要出口商開始將穀物囤積在家，這會讓買家非常擔心，儘管全世界基本上食物供應充足，仍會造成恐慌和不理性現象。」

第3大稻米出口國越南、第9大小麥出口國哈薩克，皆因擔心國內供不應求而限制外銷。

全球最大稻米出口國印度已進入全國為期3週的全面封鎖期，導致多個物流管道停擺。

此外，食物供應商警告，由於疫情打亂全球糧食及採收作物人力流動，歐洲將出現新鮮水果和蔬菜日漸短缺現象。

以上種種舉措，正加深農產貿易商對糧食供應遭到不必要扭曲的憂慮。（譯者：吳昇鴻/核稿：劉學源）1090326