泰國緊急狀態 軍方籲民眾待在家否則祭宵禁

（中央社記者呂欣憓曼谷27日專電）泰國進入緊急狀態但政府未發布宵禁，泰國軍方將領要民眾未來一週留在家中不要出門，否則宵禁將無法避免，如果病例數持續增加，民眾連白天都會被禁止出門。

為了避免2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，泰國從昨天凌晨到4月30日進入緊急狀態，賦予政府更大權力採取強制性措施。

從昨天凌晨開始，陸海空的邊境口岸除了泰國人、各國外交官、國際貨運運輸業者以及有泰國工作證的外國人之外，均禁止外國人入境。儘管泰國政府暫時沒有宣布宵禁，也沒有禁止民眾出門，但呼籲高齡者以及健康不佳者留在家中，而一般民眾若無必要也要少出門。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，在疫情指揮中心主責安全任務的泰國武裝部隊司令彭皮帕（Pornpipat Benyasri）要泰國民眾這個週末起的未來7天待在家中不要出門。他說，留在家中是為了國家好，如果大家把他的呼籲當耳邊風，宵禁就不可避免。他要民眾好好控制自己，而不是被國家強迫。

彭皮帕表示，在確診病例數激增且疫情無法控制之前，民眾就應該改變自己的習慣，如果病例數持續增加，不只會有宵禁，民眾甚至連白天都會被禁止出門。

根據疫情指揮中心預測，如果民眾不配合政府呼籲持續出門，到4月中確診案例會達到2萬5225起，如果50%的民眾配合，可以降到1萬7635起，如果80%的民眾配合，確診案例約為7745起。

進入緊急狀態後，泰國武裝部隊已在全泰國設立近400個檢查哨，隨機攔車查驗民眾身分和測量體溫，並詢問民眾移動的目的，若搭乘各府之間連結的巴士，就必須比照搭飛機入境的旅客填寫T8表格，提供個人資料和聯絡方式。這些措施為的就是增加民眾出門的困難度，減少民眾出門意願。

截至昨天為止，泰國累積確診病例數1045人，其中死亡4人、88人康復出院、953人住院治療中。（編輯：馮昭）1090327