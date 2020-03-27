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武漢肺炎／新加坡劃設防疫分隔線 維持安全社交距離

最新更新：2020/03/27 21:51
武漢肺炎疫情加劇，新加坡防疫措施更加嚴格，要求工作場所和學校以外聚會與社交活動，彼此保持至少1公尺安全距離，餐飲業者也在地面標示出排隊間隔。中央社記者黃自強新加坡攝 109年3月27日
武漢肺炎疫情加劇，新加坡防疫措施更加嚴格，要求工作場所和學校以外聚會與社交活動，彼此保持至少1公尺安全距離，餐飲業者也在地面標示出排隊間隔。中央社記者黃自強新加坡攝 109年3月27日

（中央社記者黃自強新加坡27日專電）新加坡推出社交安全距離，降低感染武漢肺炎風險，違者處罰款或入監。各大商場與超市謹慎以對，利用地面貼膠帶劃設分隔線等方式，維持安全區間，這也導致購物大排長龍。

新加坡推動改變社交習慣的保持安全距離措施，根據衛生部最新公告，從26日晚間11時59分起對違反社交安全距離規定者，將被處最高新幣1萬元（約新台幣21萬元）罰款、坐牢6個月，抑或兩者兼施處分。

新加坡各大百貨商場、餐廳與雜貨店業者，紛從店門外地面開始利用黑色膠帶，劃設安全線或隔出黑黃相間的方格框，不致混亂失序。

新加坡推動改變社交習慣的保持安全距離措施，違反規定是違法行為，新加坡商場有業者劃設黑黃相間的方格框，讓民眾依序排隊購物。中央社記者黃自強新加坡攝　109年3月27日
新加坡推動改變社交習慣的保持安全距離措施，違反規定是違法行為，新加坡商場有業者劃設黑黃相間的方格框，讓民眾依序排隊購物。中央社記者黃自強新加坡攝　109年3月27日

盛港附近的地鐵站商場一早有民眾沿著安全線排隊購物，麥當勞也劃設方格框，讓買早餐民眾放心排隊購買餐點。

在職總平價超市購物的張姓消費者認為，保持安全社交距離立意良善，雖然政府會以刑事手段處分違規民眾，但為能降低疫情傳播風險，嚴格執法是不得以而為之的手段，但也造成購物會大排長龍。

另外，商場內餐廳小販也在餐桌上以黃色膠帶劃設記號，告知每張桌子只能坐一人，不乏有吃早餐的銀髮族指出，現在到庶民美食咖啡店裡享用新加坡式咖啡Kopi，只能和朋友隔桌交談，要遵守規定避免觸法。

衛生部於20日起即相繼公告餐飲場所用餐座位至少要保持1公尺的社交安全距離等相關措施，昨晚再公告更嚴格的處分措施，規定工作場所和學校以外聚會與社交活動，在任何時間都以10人為限，公共場所要確保彼此之間要保持至少1公尺的安全距離。

新規定也包括限制聚會與社交活動入場人數，確保場內每16平方公尺空間不能超過1人等規定。這些規定會持續到4月30日。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情加劇，新加坡過去兩個月來從減少境外移入、及早診斷和隔離病例以及加強社會責任與個人衛生習慣等層面著手，減緩疫情散播。（編輯：周永捷）1090327

武漢肺炎疫情加劇，新加坡推出更嚴格防疫措施，採固定座位的餐廳或小販中心會讓消費者採間隔座位方式用餐，以保持安全距離。中央社記者黃自強新加坡攝 109年3月27日
武漢肺炎疫情加劇，新加坡推出更嚴格防疫措施，採固定座位的餐廳或小販中心會讓消費者採間隔座位方式用餐，以保持安全距離。中央社記者黃自強新加坡攝 109年3月27日
新加坡為擴大防疫，自27日起，刻意違反社交距離者將面臨最高星幣一萬元（約新台幣21萬元）罰緩或被關6個月。照片為餐飲業者在餐桌上註記，讓座位能至少要保持1公尺距離。中央社記者黃自強新加坡攝 109年3月27日
新加坡為擴大防疫，自27日起，刻意違反社交距離者將面臨最高星幣一萬元（約新台幣21萬元）罰緩或被關6個月。照片為餐飲業者在餐桌上註記，讓座位能至少要保持1公尺距離。中央社記者黃自強新加坡攝 109年3月27日
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