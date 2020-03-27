德國博世武漢肺炎快篩設備稱準確率達95% 預計4月上市

德國汽車零件大廠博世推出的自動快篩設備，預計4月上市。（博世提供）中央社記者林育立柏林傳真 109年3月27日

（中央社記者林育立柏林27日專電）武漢肺炎疫情延燒全世界，激勵科學家投入研發，德國汽車零件大廠博世宣布推出操作簡易的快篩設備，準確率達95%，預計下個月上市。

博世（Bosch）表示，旗下的健康部門與北愛爾蘭醫療診斷公司朗道（Randox）合作，推出2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的自動快篩設備，只需從鼻子或咽喉採檢樣本，放進卡匣後插入機器，2.5小時內即可知道結果。

這家全球最大汽車零件廠的執行長鄧納爾（Volkmar Denner）表示，時間是對抗病毒的關鍵因素，可靠、而且在現場就能快速檢測是這個解決方案的優點。

目前武漢肺炎的檢驗方式以病毒核酸檢測為主，但需要實驗室而且有耗時久的缺點。至於一般的抗體快篩試劑雖然很快就知道結果，但人體被感染幾天後才會出現抗體，準確度受到專家質疑。

博世表示，這套無需專業人員操作的設備，準確率95%，符合世界衛生組織（WHO）的標準，預計4月在德國上市。（編輯：陳永昌）1090327