武漢肺炎橫掃全球 國際遊客減幅恐達30%

（中央社馬德里27日綜合外電報導）聯合國世界觀光組織今天表示，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情衝擊，2020年國際遊客數將下滑20%至30%，使數百萬份工作岌岌可危。

這項最新數據大幅下修本月稍早所作預測，也就是僅下滑1%至3%。

總部設在西班牙馬德里的聯合國世界觀光組織（United Nations World Tourism Organization）發表聲明說，遊客人數下滑估計將使國際觀光業損失3000億至4500億美元收益，幾乎是2019年收益1.5兆美元的1/3。

世界觀光組織秘書長波洛利卡什維利（Zurab Pololikashvili）在聲明中說，「旅遊業是受創最嚴重的經濟部門之一」；並說，「顯然」此一部門有數百萬工作機會恐將不保。

世界觀光組織指出，2009年全球經濟危機期間，國際遊客數曾下滑4.0%；2003年爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，奪走全球774人性命，國際遊客數也僅下滑0.4%。

世界觀光組織年初預估全年國際觀光將成長3%至4%。然而武漢肺炎持續擴散，世界觀光組織6日修訂預測，改為下滑1%至3%。

武漢肺炎至今已奪走全球逾2萬3000人性命，各國政府正忙於控制疫情。自世界觀光組織公布上次預測以來，又有更多國家祭出旅遊限制，更多航班被砍。（譯者：楊昭彥/核稿：張佑之）1090327