紐約州武漢肺炎破500死 呼吸器分配掀論戰

（中央社記者尹俊傑紐約27日專電）紐約州武漢肺炎死亡人數今天突破500大關，單日新增134死，確診總數逼近4.5萬例。面對美國總統川普質疑紐約誇大呼吸器需求，州長古莫強調疫情高峰未到，需要未雨綢繆。

紐約州政府最新數據顯示，全州確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）較昨天增加近20%，達4萬4635例；累計519人死亡，日增35%。人口約860萬的紐約市是疫情最嚴重區域，確診達2萬5398例，占全美總數近28%。

紐約疫情嚴峻，古莫（Andrew Cuomo）近期不斷敦促聯邦政府提供資源，特別是重症患者亟需的人工呼吸器。但川普質疑紐約誇大需求，昨晚接受福斯新聞（Fox News）訪問時說：「我不認為你們需要3、4萬台呼吸器。」

古莫今天簡報時反駁說，決策要基於數據與科學，「我希望我們不需要3萬台呼吸器，希望一夜之間天氣變化能殺光全球各地的病毒。這只是我的希望、情感和想法，但數據告訴我們可能需要3萬台」。

紐約州政府預估，疫情將在21天內達到高峰，屆時估計需要多達14萬張醫院病床、4萬個加護病房床位，遠高於現有的5.3萬張醫院病床、3000個加護病房床位。州政府已要求醫院擴增容量至少50%，並在曼哈頓賈維茨會展中心（Javits Center）等地搭建臨時醫院。

簡報投影片顯示，紐約州人工呼吸器庫存3000台；聯邦政府提供4400台，其中2400台已發放、剩餘當作庫存；為因應疫情高峰需求，紐約州還需要3萬台呼吸器。

川普在古莫簡報期間於推特發文：「紐約庫存數千台聯邦政府（已交付）的呼吸器，必須現在就發放！」

古莫對此解釋，人工呼吸器庫存是未雨綢繆，「我們今天不需要用到，是因為負荷尚未達到滿載」。

不過，紐約醫療資源吃緊，部分醫院已展開「呼吸器分享」，人工呼吸器一次提供多名病患使用。根據最新數據，紐約州6481名武漢肺炎病患住院，1583人住進加護病房，都較昨天增加22%左右。未來數週住進加護病房的病患預料持續增加，拉高呼吸器需求。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至發稿為止，全球超過57.6萬人感染武漢肺炎、逾2.6萬人喪命；全美確診病例已突破9.4萬例、至少1438人死亡。

美國疫情迅速升溫，昨天超越中國、義大利，躍居全球確診總數最多的國家。

川普原本排斥援引韓戰期間制定的「國防生產法」（Defense Production Act）動員民間企業生產呼吸器，今天態度丕變，發推文宣稱將援用此法，要求通用汽車（GM）與福特汽車（Ford Motor）立即動起來生產呼吸器。（編輯：徐睿承）1090328