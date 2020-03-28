更多編輯台推薦新聞：
圖輯／武漢肺炎重創觀光 特派直擊各國觀光勝地人潮不再
國際

圖輯／武漢肺炎重創觀光 特派直擊各國觀光勝地人潮不再

印尼武漢肺炎確診激增 齋戒月返鄉人潮是考驗
國際

印尼武漢肺炎確診激增 齋戒月返鄉人潮是考驗

正版臉書粉專上線 吳斯懷：虛心接受不同聲音
政治

正版臉書粉專上線 吳斯懷：虛心接受不同聲音

專訪／陳建仁：武漢肺炎快篩試劑 有望3個月內量產
政治

專訪／陳建仁：武漢肺炎快篩試劑 有望3個月內量產

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
美國新增兩名眾議員染武漢肺炎 國會共5人確診
首頁 / 國際
新聞專題
武漢肺炎疫情1/100

武漢肺炎／醫療艦抵洛杉磯 市長警告恐成下一個紐約

最新更新：2020/03/28 08:36
武漢肺炎疫情擴大，洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）（圖）表示，按照病例增加的速度，洛杉磯會是下一個紐約。（市長辦公室提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真　109年3月28日
武漢肺炎疫情擴大，洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）（圖）表示，按照病例增加的速度，洛杉磯會是下一個紐約。（市長辦公室提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真　109年3月28日

（中央社記者林宏翰洛杉磯27日專電）武漢肺炎疫情加劇，確診人數持續增加，洛杉磯市長賈西迪警告，洛杉磯恐怕成為下一個紐約。海軍「仁慈號」醫療艦今天抵達洛杉磯，提供1000張病床分攤地方醫院重擔。

賈西迪（Eric Garcetti）26日在線上記者會中對疫情提出嚴重警告。他認為依照目前病例激增的速度，洛杉磯會是下一個紐約，「就像紐約現在是下一個義大利，義大利是下一個伊朗，伊朗是下一個中國」。

加州確診病例超過4598例、93人死亡，儘管少於全美最嚴重的紐約州4萬多人確診，但地方官員指出，加州受檢人數少，隨著檢測人數增加，病例隨時可能快速增加。

加州州長紐松（Gavin Newsom）今天說，醫院裡還有4180名已經出現症狀的病患，正在等待檢驗結果。紐松在本週稍早預估，加州共需要5萬張病床，用來治療肺炎患者。

今天抵達洛杉磯港的醫療艦，就是紐松向總統川普爭取的應急措施。除了醫療船之外，紐松上週宣布，聯邦政府正調派軍方部隊，準備在加州設置8座野戰醫院，提供更多床位。

紐松、賈西迪今天午間在洛杉磯港口迎接「仁慈號」（USNS Mercy）醫療艦靠岸。這座漂浮海上的醫院全長894英尺（272公尺），有近千名醫療人員。

仁慈號醫療艦不直接用來治療2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），而是提供地方醫院的住院病人轉診，協助岸上的地區醫院空出病床，因應未來激增的肺炎病例。

儘管聯邦政府、州政府聯手抗疫，但地方政府仍然對醫療資源不足感到憂心。洛杉磯郡政委韓珍妮（Janice Hahn）警告，接下來幾週，病患將會以倍數增加，最糟的狀況還沒出現。（編輯：林憬屏）1090328

延伸閱讀
疫情蔓延引發失業潮 加州5月前禁逐房客美國疫情6月前難趨緩 未來4個月恐奪逾8萬命疫情延燒 美成立小組打擊囤貨哄抬物價美國旅宿業掀裁員潮 業者會川普請款紓困外交部調升美國3州旅遊警示至黃色 檢討應否前往
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報