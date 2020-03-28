武漢肺炎／醫療艦抵洛杉磯 市長警告恐成下一個紐約

武漢肺炎疫情擴大，洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）（圖）表示，按照病例增加的速度，洛杉磯會是下一個紐約。（市長辦公室提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 109年3月28日

（中央社記者林宏翰洛杉磯27日專電）武漢肺炎疫情加劇，確診人數持續增加，洛杉磯市長賈西迪警告，洛杉磯恐怕成為下一個紐約。海軍「仁慈號」醫療艦今天抵達洛杉磯，提供1000張病床分攤地方醫院重擔。

賈西迪（Eric Garcetti）26日在線上記者會中對疫情提出嚴重警告。他認為依照目前病例激增的速度，洛杉磯會是下一個紐約，「就像紐約現在是下一個義大利，義大利是下一個伊朗，伊朗是下一個中國」。

加州確診病例超過4598例、93人死亡，儘管少於全美最嚴重的紐約州4萬多人確診，但地方官員指出，加州受檢人數少，隨著檢測人數增加，病例隨時可能快速增加。

加州州長紐松（Gavin Newsom）今天說，醫院裡還有4180名已經出現症狀的病患，正在等待檢驗結果。紐松在本週稍早預估，加州共需要5萬張病床，用來治療肺炎患者。

今天抵達洛杉磯港的醫療艦，就是紐松向總統川普爭取的應急措施。除了醫療船之外，紐松上週宣布，聯邦政府正調派軍方部隊，準備在加州設置8座野戰醫院，提供更多床位。

紐松、賈西迪今天午間在洛杉磯港口迎接「仁慈號」（USNS Mercy）醫療艦靠岸。這座漂浮海上的醫院全長894英尺（272公尺），有近千名醫療人員。

仁慈號醫療艦不直接用來治療2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），而是提供地方醫院的住院病人轉診，協助岸上的地區醫院空出病床，因應未來激增的肺炎病例。

儘管聯邦政府、州政府聯手抗疫，但地方政府仍然對醫療資源不足感到憂心。洛杉磯郡政委韓珍妮（Janice Hahn）警告，接下來幾週，病患將會以倍數增加，最糟的狀況還沒出現。（編輯：林憬屏）1090328