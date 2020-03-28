台灣抗疫有成 日媒：鋼鐵部長陳時中超高人氣

武漢肺炎疫情在全球加速擴大，台灣防疫成果在世界名列前茅，日媒以「台灣鐵人大臣人氣沸騰」報導中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（中央流行疫情指揮中心提供）中央社 109年3月27日

（中央社記者楊明珠東京28日專電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在全球加速擴大，台灣防疫成果在世界名列前茅，日媒以「台灣鐵人大臣人氣沸騰」報導中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。

日本每日新聞發自台北的報導指出，台灣防疫有成，未讓疫情擴大，66歲陳時中受到台灣民眾的愛戴，民眾看到他不眠不休的工作，稱他是「鋼鐵部長」（日文：鐵人大臣）。台灣的主流媒體TVBS電視台26日公布民調顯示，陳時中獲得的支持度高達91%。

日本每日新聞指出，台灣防疫有成，66歲陳時中受到台灣民眾的愛戴，民眾看到他不眠不休的工作，稱他是「鋼鐵部長」。（圖取自每日新聞網頁mainichi.jp）

報導說，陳時中每天召開記者會，讓記者問到飽，誠實的態度加上回答的內容富有人情味，讓市民感到安心。

報導介紹陳時中是醫科出身，2016年總統蔡英文執政後，他就任衛生福利部部長。今年1月下旬開始他每天出席記者會，由於講話率直，內容溫馨，所以被民眾稱為「定心丸」。台灣的雜誌還推出「鋼鐵部長10大語錄」特集。

報導說，3月10日至11日，從中國湖北省武漢有許多台灣人搭包機返國，陳時中奔波往返疫情指揮中心與機場，徹夜因應，在連續工作25小時的情況下出席記者會，對記者的提問還是很認真回答。網路有人留言寫道：「好感動」、「拜託休息一下」等，支持、慰勞的留言紛紛湧入。

TVBS民調顯示，對於這次台灣的防疫對策，回答滿意者達84%，蔡總統的支持度升至60%，創新高。

台灣在這波武漢肺炎疫情防疫有成，受到關注。日本副首相麻生太郎昨天在國會應詢時表示，支持台灣參與世界衛生組織（WHO），肯定台灣的防疫成果在世界名列前茅。

麻生表示，世界衛生組織是一個非常重要的組織，竟把台灣剔除。台灣這次防疫超前布署，是防疫做得最好的國家。

日本產經新聞報導，本月25日日本兵庫縣議會也全體一致通過支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）的意見文，創日本都道府縣議會首例。

意見文指出，不應阻礙在保健衛生領域擁有豐富經驗的台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），應加強敦促世界衛生組織讓台灣參與。（編輯：陳惠珍）1090328