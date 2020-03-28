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武漢肺炎重創全球經濟
武漢肺炎疫情衝擊經濟，多項產業被迫停工，工業展、車展等數個展覽取消。專家警告全球經濟衰退恐怕已經開始。其中，國際航空運輸協會指業者需2000億美元支援求生；印度寶萊塢暫停拍攝，年產值逾24億美元受影響；好萊塢影視拍攝也全停擺。
武漢肺炎重創全球經濟
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武漢肺炎重創全球經濟 1/19

IMF：武漢肺炎致全球經濟衰退 甚於金融海嘯

最新更新：2020/03/28 11:21
國際貨幣基金總裁喬治艾娃27日表示，武漢肺炎大流行使得全球經濟陷入低迷。圖為新加坡知名觀光自拍打卡景點魚尾獅、金沙酒店與濱海灣區，如今少了觀光客加持，顯得空蕩蕩。中央社記者黃自強新加坡攝 109年3月25日
國際貨幣基金總裁喬治艾娃27日表示，武漢肺炎大流行使得全球經濟陷入低迷。圖為新加坡知名觀光自拍打卡景點魚尾獅、金沙酒店與濱海灣區，如今少了觀光客加持，顯得空蕩蕩。中央社記者黃自強新加坡攝 109年3月25日

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）大流行使得全球經濟陷入低迷，將需要大筆資金來幫助發展中國家。

她在線上新聞簡報會中表示，「很明顯，我們已進入衰退」，情況會比全球金融危機之後的2009年嚴重。

隨著全球經濟驟然停滯，喬治艾娃（Kristalina Georgieva）說，國際貨幣基金估計「新興市場的整體財務需求為2.5兆美元」。但她警告，這項估算「還在低端」。

新興市場近幾週經歷了超過830億美元的資金外流，這些國家的政府還能扛住多數財務需求，但「顯然國內資源不足」，且許多國家已有沉重債務負擔。

喬治艾娃表示，已有超過80國要求國際貨幣基金緊急援助，多數是低收入國家。

「我們確實知道他們自己的儲備金及國內資源都不夠用」，她補充說，國際貨幣基金的目標是加強因應，「比以往做得更多、做得更好、做得更快」。

她也表達樂見美國聯邦參議院通過規模達2.2兆美元的經濟紓困案，「這對減緩世界最大經濟體經濟活動突然下降的衝擊來說，絕對有必要」。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1090328

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