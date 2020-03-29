新加坡防疫祭重罰 百貨商場人潮大減

新加坡呼籲外籍勞工或外籍女傭待在宿舍或在雇主家中休息，避免在戶外聚集或到人潮眾多的地方，減少感染病毒機會，小印度街頭巷尾顯得空蕩蕩。中央社記者黃自強新加坡攝 109年3月29日

（中央社記者黃自強新加坡29日專電）武漢肺炎疫情加劇，新加坡採取嚴格防疫措施，制定違反社交距離懲罰規定，周末假日百貨商場裡人潮不再，只有少數人購買生活必需品，外勞與女傭也未如昔日在戶外聚會聊天。

新加坡從26日晚間11時59分起對違反社交安全距離規定者，祭出更嚴格的最高新幣1萬元（約新台幣21萬元）罰款、坐牢6個月，抑或兩者兼施處分。

這項規定生效後，新加坡各大百貨商場紛採取預防措施，不僅進入商場要登記、測量體溫，業者也從店門外地面劃設相距1公尺的安全線距離，確保消費者不致混亂失序。

這兩天是周末假日，原本諸如烏節路商圈、小印度區的慕斯達法購物中心（Mustafa）等人潮眾多的百貨商場人潮明顯下滑，地鐵站轉乘民眾稀稀落落。

購物中心超市裡仍有民眾選購民生日用品，超市也再祭出限購措施，並沒有出現競相搶購情形。

對於為數眾多的外籍勞工與外籍女傭，新加坡多次呼籲他們要待在宿舍或在雇主家中休息，減少外出，避免戶外聚集或到人潮眾多地方。

新加坡人力部（MOM）今天出動大批執法人員，展開全島突擊檢查，疏散仍在戶外聚集的外籍勞工與外籍女傭，除說明要保持1公尺的社交安全距離，並表達如果拒絕合作，會被取消工作准證。

週末假日雖是外籍勞工與外籍女傭一週難得休息時光，但菲律賓女傭經常聚集的烏節商圈幸運商業中心（Lucky Plaza）、印度外勞聚集的小印度、印尼外勞集聚的巴耶利峇地鐵站附近城市購物中心（City Plaza）、緬甸女傭集聚的柏齡大廈（Peninsula Plaza）今天均顯得空蕩蕩，沒有出現大批席位而坐，彼此聊天或野餐情形。

小印度竹腳中心（Tekka Centre）裡，雖也有外勞用餐，但享受傳統印度料理之餘，均保持社交安全距離，避免觸犯法定挨罰。

另外，從即日起到今年6月，新加坡所有計程車與私人叫車司機，也能加入送餐與送貨行列，不僅讓這些駕駛能賺取外快收入，無論是新加坡公民、外籍勞工與外籍女傭也能以送餐服務模式，取代外出用餐，減少感染病毒機會。

新加坡今天新增42起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例，累計確診844起。新加坡迄今已有3人不幸因武漢肺炎病逝。（編輯：高照芬）1090329

新加坡推動改變社交習慣的保持安全距離措施，小印度竹腳中心（Tekka Centre）裡，雖也有外勞用餐，但享受傳統印度料理之餘，均保持社交安全距離。中央社記者黃自強新加坡攝 109年3月29日

新加坡呼籲民眾減少外出，如非必要避免到商場逛街購物，不少民眾利用送餐服務模式，取代外出用餐，減少感染病毒機會，圖為送餐員騎腳踏車送餐。中央社記者黃自強新加坡攝 109年3月29日

新加坡推動改變社交習慣的保持安全距離措施，違反規定是違法行為，新加坡商場或公寓電梯裡也劃設黑黃相間方格框，讓搭電梯民眾遵守規定。中央社記者黃自強新加坡攝 109年3月29日